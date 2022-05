(ÖZEL) Trabzonsporlu Djaniny: Gelecek teklifler değerlendirilebilir

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Süper Lig şampiyonu Trabzonspor´la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve hakkında transfer iddiaları gündeme gelen Djaniny Semedo, "Gelecek teklifler tabi ki olabilir. Bunlar değerlendirilip oturulup konuşulabilecek şeyler" dedi.

Süper Lig´in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor´un Yeşil Burun Adalı golcü oyuncusu Jorge Djaniny Tavares Semedo, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bordo mavili takıma 2020 yılında katılan ve sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen 31 yaşındaki santrfor, ayrılığa giden yolda yaşadıklarını, takımla birlikte kalma sürecini ve hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtladı.

"AYRILMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜ İLETMİŞTİM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta savunma oyuncusu Vitor Hugo ile santrfor Djaniny Semedo´nun sezon başında takımdan ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı. Teknik direktör Avcı´nın açıklamalarını doğrulayan Djaniny yaşanan süreci, "Hepimiz açısından zor bir durumdu. Ne benim ne de kulüp açısından kolay durumlar değil. Özellikle ben kendi açımdan baktığım zaman bir aile babasıyım ve ailemin her zaman yanımda olmasını istiyorum. Çünkü ailenizle birlikte olduğunuzda her şey daha kolay geliyor. Hayatınız daha rahat. Ailenizi, çocuklarınızı yanınızda gördüğünüzde hayatın daha kolay olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Duyduğunuz şeyler doğru. Sezon başında hocamızla yaptığımız konuşmada bu durumdan, sadece ailemin yanında olmak istediğimden dolayı ayrılma düşüncemin olduğunu hocamıza iletmiştim. Hep beraber oturup konuştuğumuzda burada kalma kararı aldım" diye konuştu.

`KALMASAYDIK EVİMİZDE ÜZGÜN ŞEKİLDE İZLİYOR OLABİLİRDİK´

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı konuşma sonrasında Hugo ile birlikte takımda kalarak doğru bir karar verdiklerini şampiyonlukla birlikte gördüğünü söyleyen Djaniny, "Kalma kararımın aslında şu an ne kadar iyi bir karar olduğunu görüyoruz. Tanrı´ya şükürler olsun biz sezon başında koyduğumuz o hedefi gerçekleştirebildik. Eğer o hedefi gerçekleştiremeseydik, Vitor ya da ben burada, takımla beraber olmasaydık, bu mutluluğu yaşayamasaydık inanın evimizde çok üzgün bir şekilde bunları izliyor olabilirdik. Futbol böyle bir şey aslında. Futbol risklerin oyunu ve futbolda bazı kararlar, riskler almanız gerekir. Ben de inandığım, güvendiğim için böyle bir karar aldım ve aldığım karardan dolayı mutluyum. Zaten herkesin ne kadar mutlu olduğunu da görüyoruz" dedi.

`GİTMEM GEREKİRSE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR´

Hakkında çıkan transfer iddialarına yönelik konuşan Djaniny, "Aslında bu soruya kesin yanıt verebilmem için biraz erken. Trabzonspor´da 1 yıl daha kontratım var. Gelecek teklifler tabii ki olabilir. Bunlar değerlendirilip oturulup konuşulabilecek şeyler. Ben burada kalırsam da tabi ki oynamaya devam edeceğim. Gitmem gerekirse de tabi ki bu teklifler değerlendirilebilir ama öncelik şu an uzun ve yorucu bir sezonun ardından ailemizle birlikte biraz zaman geçirmek, onlarla tatile gitmek. Sonrasında da gelecek tekliflere ve konuşulacak durumlara göre karar vermek" diye konuştu.

`KİMSE YEDEK KULÜBESİNDE BEKLEMEK İSTEMEZ´

Trabzonspor´da bu sezon, bir önceki sezona göre daha az süre forma giyen golcü oyuncu Djaniny, gelecek sezonda takımda olması halinde daha fazla forma giymeyi beklediğini belirterek, "Tabi ki bütün futbolcular oynamak isterler. Kimse yedek kulübesinde beklemek istemez. Herkes bütün maçların tamamında sahada olmak ister. Kime sorarsanız sorun aynı cevabı verecektir. Ben de bu tarz bir oyuncuyum. Beni tanıyan insanlar, yakınlarım, ailem, bütün arkadaşlarım benim nasıl biri olduğumu, bütün maçlarda oynamak istediğimi biliyor. Fakat sizin yerinize oynayan arkadaşınız ya da sizi oynatıp oynatmama kararı alan hocaya her zaman saygı duymanız gerekiyor. Futbol böyle bir oyun. Sahaya girdiğinizde de elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Oynadığım zamanlarda elimden geleni yapmaya, kulübede olsam da oynamasam da her zaman destek vermeye çalışıyorum. Kime sorarsanız sorun herkes oynamak istediğini söyleyecektir. Ben de sahada olduğum sürece her zaman takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonsporlu Djaniny ile çevirmen eşliğinde yapılan röportaj

Trabzonspor idmanından Djaniny detayları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-05-24 10:50:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.