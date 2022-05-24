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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar

İHA

2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar

Trabzon’da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıslar saklandıkları işyerinde yakalandı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Dolaylı Mahallesi'nde 20 Mayıs’ta O.G. (33) ve K.G. (27) isimli şahıslar ile A.Y. (28), A.T. (38) ve M.Ş. (28) isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.G. ve K.G isimli şahıslar silahla yaralanırken, olayın failleri A.Y. A.T. ve M.Ş. isimli şahıslar olay yerinden suçta kullandıkları silahlar ile birlikte kaçtı.
Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı istihbari ve saha çalışmaları sonucu olayın firari şüphelileri olan A.Y., A.T. ve M.Ş. isimli şüphelilerin Ortahisar ilçesindeki Kaymaklı Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde saklandıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler saklandıkları yerde yakalanırken, narkotik madde arama köpeği ‘Yatkın’ ve bomba arama köpeği ‘Yaz’ın katılımı ile yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 210 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar, 53 adet çeşitli çapta tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., A.T. ve M.Ş. yapılan sorgunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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