ÇAYKUR'dan üreticiye 'taze taze toplayın' çağrısı

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Alim, çayda kalitenin artmasına öncelik verdiklerini ifade ederek, "Çay hasat olgunluğuna ulaştı, taze taze toplanmalı" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Trabzon'un Of ilçesinde yaş çay kampanyasının açılışı nedeniyle Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile bir araya geldi. Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, çayın Rize'de, Karadeniz'de üretildiğini belirterek, "Ben Elazığlıyım. Özellikle bizim bölgemizde çay tüketimi çoktur. Millet olarak çaysız yapamıyoruz. O nedenle çay üretim sezonunun üreticilerimiz, Çaykur camiamız ve sektörümüz için hayırlı olsun" dedi.

Çayın her zaman nimet verdiğini söyleyen Alim de, "Bizde bu nimetten faydalanıyoruz. Bu yılda çay hasat olgunluğuna ulaştı. Üreticilerimiz taze taze hasadı yaparak alım yerlerimize teslim edebilirler. Bizde sağlıklı, kaliteli çay üreterek, dünyaya üzerinde pestisit kalıntısı bulunmayan çayımızı sunmuş oluruz. Bu vesile ile çay sezonu özelde bölgemize genelde ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

