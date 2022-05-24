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Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını minyatürde anlatan sergiye ilgi

DHA

Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını minyatürde anlatan sergiye ilgi


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde hazırlanan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan `Süleymanname´ minyatür sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Kanuni Evi´nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek. 
Trabzon´da, valilik ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan Çınar Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan `Süleymanname´ kitap ve minyatür sergisi, Ortahisar ilçesindeki Kanuni´nin doğduğu ev olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi´nde sanatseverlerle buluştu.
Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan 37 minyatürden oluşan sergiyi bir haftada yüzlerce kişi gezdi. İl genelinde ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin akın ettiği sergi, çevre illerden gelen eğitim kurumlarının da uğrak yeri oldu. Sergi için kente gelen Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği öğreticilerinden minyatür sanatçısı Özcan Özcan Trabzon Halk Eğitim Merkezi´ni de ziyaret ederek tezhip öğrencilerine minyatür sanatını anlattı.
Klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak yeni bir yorumla hazırlanan sergide sanatçı Özcan Özcan´ın ve proje grubundaki diğer minyatür sanatçıları Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi'ye ait eserler yer alıyor.
Kanuni Sultan Süleyman´ın saltanat ile gündelik yaşam serüveninin yanında, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde anlatılan kitap ve eserlerin orijinalleri minyatür sanatının incelikleri konusunda da dikkat çeken bilgileri içeren sergi 31 Mayıs´a kadar ziyaret edilebilecek. 
`ÖĞRENCİLERİMİZE SERGİYİ GÖSTEREBİLMEK AYRICALIK OLDU´
Öğrencilere minyatür sanatını derslerde anlattıklarını ancak ilk defa görme fırsatı bulduklarını belirten Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi tarih öğretmenlerinden Adem Karabay, "Kanuni Evi´ni öğrencilerimize gösterebilmek adına Sürmene´den buraya geldik. Minyatür sergisi bizim için sürpriz oldu. Öğrencilerimize bu sergiyi gösterebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Minyatür kendine has boyama sanatı ile nakkaşlar tarafından işlenen el yazması kitapların süslemesi için kullanılan resim çeşidi olduğunu öğrencilerimize anlatıyorduk. Burada çok güzel örneklerini gördüler. Kitabı da inceleme fırsatı buldular. Üstelik sergide minyatürlerin orijinallerini gördük ve hayran kaldık. Osmanlının en gelişmiş sanatlarından birisi minyatürler. Emeği geçenlere minnettarım" diye konuştu.
`MİNYATÜR SANATINI DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞLERDİ´
Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Elif Kübra Oğuz ise, "Çok güzel çalışmalar burada var. Çocuklarımız tarihi, görsel hafızalarına da kazımış oldular. Burada biz de sergiyi gezerken çok şey öğrendik. Hayran kaldık. Çok estetik değerler taşıyor. Öğrencilerimiz de minyatür sanatını daha önce görmemişlerdi. Bizim için iyi bir deneyim oldu" dedi.
`GÜZEL BİR DENEYİM OLDU´
Öğrencilerden Muhammet Ali Çebi, "Okulda öğrendiğim bilgileri burada pekiştirdim. Tarihe oldukça ilgiliyim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bütün eserleri titizlikle inceledim. Tarihe nasıl yön verdiğimizi burada yaptığımız gezi ile anlamış oldum. Bence bütün gençler buraya gelip bu sergiye gelmeliler. Böyle bir fırsatı kaçırmamalılar" dedi.
`İLK DEFA MİNYATÜR SERGİSİ GÖRDÜM´
Kader Sungu ise, "Kanuni Evi´ne daha önce gelmiştim. Ama ilk defa minyatür sergisi gördüm. Çok güzel çalışmalar var. Sergilenen eserleri inceledim. Kitaba da bakma imkânım oldu. Tarihi görsel hafızamıza burada daha iyi şekilde kazımış olduk" diye konuştu.  (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-05-24 13:16:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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