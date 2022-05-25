Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi cıvıl cıvıl

Geçen yılın Eylül ayında hizmete giren ve Türkiye’nin ilk spor temalı Millet Bahçesi bugünlerde cıvıl cıvıl

Trabzonspor’un eski stadı Hüseyin Avni Aker’in yıkılarak yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi, Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi olma özelliği taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşa edilen millet bahçesinde Türkiye’deki diğer millet bahçelerinde olmayan futbol sahası ve tribün bulunuyor. Vatandaşların rahatlıkla spor yapabildiği bir ortam oluşturulan millet bahçesinde 400 metrekarelik alanlarda sentetik buz pateni sahası, çocuklar ve gençler için 600 metrekare alanda kaykay yapılabilecekleri 8 rampa ve çanak düzeneği bulunuyor. 7 binin üzerinde bitki ve ağacın dikilerek yeşil alana dönüştürülen millet bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları da yer alıyor.

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