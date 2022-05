Trabzonsporlular dünyanın her yerinde bayrak açıyor

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde bordomavili bayrakları asarak bu sevinci doyasıya yaşıyor.

Süper Lig'de 20212022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor taraftarları şampiyonluk sevinicini yaşamaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmesinin ardından yapılan kutlamalar dünya gündemine girmişti. Bir asayiş olayının dahi yaşanmadığı kutlamalar bütün dünyada örnek gösterilirken, Karadeniz ekibinin taraftarları da gittikleri her yerde bordomavili bayrakları getirerek büyük bir gururla poz veriyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan gurbetçi taraftar Seyid Usta da dünyanın her bölgesinde yer alan milyonlarca taraftarlarda biri. Usta, tatil için gittiği Dubai'de 53. katın seyir terasından bayrak açarak manzarayı büyük bir keyifle izledi. Eşi ile birlikte çölün ortasında da Trabzonspor bayrağı açan Usta, "Bu mutluluğun tarif yok. Bize bu gururu yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın her yerinde Trabzonspor'un şampiyonluğunun nasıl bir etki oluşturduğunu görebiliyorsunuz. İnsanların bakışlarından bunu hissedebiliyorsunuz" dedi.

