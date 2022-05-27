10 yıldır idrar yapamayan hasta SNM yöntemiyle tedavi edildi

Trabzon'da 10 yıldır idrar yapamayan 26 yaşındaki kadın hasta Sakral Nöromodülasyon (SNM) yöntemi ile tedavi edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersagun Karagüzel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem tarafından Trabzon’da ilk defa Sakral Nöromodülasyon yöntemi bir hastada uygulandı.

Prof. Dr. Ersagun Karagüzel, 10 yıldır idrar yapamama şikayeti olan 26 yaşındaki kadın hastanın kendilerine başvurduğunu söyledi. Karagüzel "Hasa bu sürede, düzensiz olarak ara ara idrarını boşaltma amaçlı kendi kendine sonda yöntemini kullanarak mesanesini boşaltıyormuş. Hastaya idiyopatik kronik üriner retansiyon tanısı ile Sakral Nöromodülasyon yöntemi uygulandı. Hasta, ameliyat sonrası birinci günde taburcu edildi. Yapılan kontrollerde, hastanın kendi kendine idrarını yapabildiği ve idrar yapma sonrası mesanesinde artık idrar kalmadığı tespit edildi. Bu tedavi sayesinde, hastanın kateterizasyon ile mesanesini boşaltmasına gerek kalmadı. Tedaviden fayda gören hastaya 1. basamak tedavisi sonrası, 2 hafta sonra kalıcı pil takılması planlandı" dedi.

Prof. Dr. Ersagun Karagüzel, uyguladıkları yöntemle ilgili olarak ise "Sakral Nöromodülasyon (SNM) 2 basamaklı bir tedavi yöntemi olarak uygulanmakta olup sakral S3 sinirini uyarmak amaçlı bir implant yerleştirme tedavisidir. Birinci aşamada yerleştirilen implanta, takip eden 23 hafta içerisinde olumlu yanıt alınan hastalarda, kalıcı pile geçiş yapılmaktadır. Genel veya lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

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