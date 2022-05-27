Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı

DHA

Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı


Muhammet KAÇARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, çevre kirliliğinin önlenmesi, plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe koyduğu, plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi kararının ardından kirlilik yüzde 81 azaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının ardından Türkiye'de kullanımı yılda 45 milyar adede kadar yükselen plastik poşet tüketimi, azalmaya başladı. 3,5 yılını dolduran karar sonrası düşen kullanımla birlikte kirliliğin de gerilediği tespit edildi. Plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi kararı ile kirlilik, yüzde 81 azaldı.
Karadeniz sahillerinde plastik kirliliği araştırmaları yürüten, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu üyeleri de ücretli poşet uygulaması sonucu azalan kullanımla birlikte kirliliğin de gerilediğini belirledi. Uygulama öncesi sahillerdeki çöpün yüzde 10´unu oluşturan poşetlerin yüzde 1'in altına düştüğü de tespit edildi.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Kamuoyunda 'poşet yasası' adı altında bir yasa çıkardık. Şu anda etrafa baktığımız zaman denizlerimizde ve akarsuların üzerinde eskiden poşetleri görürdük ama şimdi görmüyoruz. Yüzde 81 oranında çok ciddi bir azalma var" dedi.
Esnaf ve müşteriler de ücretli poşet uygulamasını desteklediklerini dile getirdi. Serdar Çebi, "Poşet yasasının gelmesi iyi oldu. Eskiden 1 kilo elma alan yanında 5 tane daha poşet alıyordu. Bunun da önüne geçilmiş oldu. Poşet yasası ile beraber doğada kendiliğinden çözülebilen çevre dostu poşetler de piyasaya sürüldü. Poşetler zaten ücretli olduğu için artık alıp insanlar doğaya gelişigüzel atmıyorlar. Daha da bilinçli bir toplum oluştuğunu düşünüyorum" diye konuştu.
`DOĞAYA ARTI DEĞER OLARAK GERİ DÖNDÜ´
Esnaftan Oğuz Şişman da "Aslında çok önceden yapılması gereken bir uygulamaydı. Bence çok fazla yol katedildi. İnsanlar artık daha bilinçli. Fazla poşet almıyorlar. Kullanım ömrü uzun olan bez poşetler kullanıyorlar. Biz zaten kağıt poşet kullanıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da kimsenin artık poşet tercih etmediğini söylüyorlar. Zaten etrafa baktığınızda insanların elinde poşet görmek zorlaştı. Bu da doğaya artı değer olarak geri döndü" dedi.
İsmail Yurdakul ise "Poşet yasası ile birlikte poşet kullanımı da azaldı ama insanlarımızın halen doğaya çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Sırf paralı olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Tercih edilmediği için de az miktarda insanların evinde. O yüzden eskisi gibi doğada görmüyoruz. Yoksa insanlar halen bilinçsiz. Bu doğa hepimizin, hepimiz sahip çıkmalıyız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Muhammet KAÇAR-Aleyna KESKİN
2022-05-27 09:54:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıldır idrar yapamayan hasta SNM yöntemiyle tedavi edildi
YEREL HABERLER 10 yıldır idrar yapamayan hasta SNM yöntemiyle tedavi ...
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
165 yıllık tarihi vilayet binası aslına uygun restore ediliyor
YEREL HABERLER 165 yıllık tarihi vilayet binası aslına uygun restore ...
Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve ...
Mehmet Ak: "Çalışmaya ve emek vermeye devam"
YEREL HABERLER Mehmet Ak: "Çalışmaya ve emek vermeye devam"
Trabzonsporlular dünyanın her yerinde bayrak açıyor
YEREL HABERLER Trabzonsporlular dünyanın her yerinde bayrak açıyor
Trabzon’da meydana gelen 100’ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı Hasar tespit raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi
YEREL HABERLER Trabzon’da meydana gelen 100’ün üzerinde heyelanın ...
Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u hedefine ulaştırdı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u hedefine ...
Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi cıvıl ...
Dev akvaryuma 'Hamsi özgürlüğüne düşkündür, sergilenmiyor' tabelası
YEREL HABERLER Dev akvaryuma 'Hamsi özgürlüğüne düşkündür, ...
İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen’den Arsin OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen’den Arsin OSB’ye ...
Müsilaja karşı ileri biyolojik arıtma tesisleri yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Müsilaja karşı ileri biyolojik arıtma tesisleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.