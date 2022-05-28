Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor Şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı’nın zemininde onarım çalışmaları başladı

Süper Lig’de 20212022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yenileniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 22 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordomavililerde şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı’nda zemin onarım çalışmaları başladı. Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler söküldü. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zemininde hasar aldığı stadyumda adeta sil baştan yenileme yapılırken, Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarında sulama ve alttan ısıtma sistemleri de yenileniyor. Hibrit çimlerin sökülmesinin ardından kum serme işleminin başladığı stadyumun zemini yeni sezona kadar hazır hale getirilecek.

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