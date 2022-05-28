Şenol Güneş´in acı günü

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş´in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu hayatını kaybetti.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş´in eşi Semra Güneş´in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu´nun cenazesi yarın merkeze bağlı İskenderpaşa Camii´nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-05-28 19:25:34



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