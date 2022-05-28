Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde

DHA

Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Elit U16 Ligi 4´üncü grupta sezonu 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U16 Futbol Takımı, play-off çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü´nü 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Elit U16 Gelişim Ligi çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaştı. Sivas´ta 4 Eylül Spor Vadisi 1 Nolu Sentetik Sahası´nda oynanan müsabakada, Trabzonspor´un gollerini 33´üncü dakikada Ömer Faruk Duymaz ve 80´inci dakikada Bedirhan Bulut kaydetti. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
`ADIMIZI YARI FİNALE YAZDIRDIK´
Karşılaşma sonrası açıklama yapan Trabzonspor U16 Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz, "Tek maç usulü oynanan mücadeleler her zaman taktik, disiplin ve coşku gerektirir. Bizler de buna bağlı kalarak maçlarımıza çıktık. Güzel bir sezonu geride bırakarak buraya kadar geldik ve adımızı yarı finale yazdırdık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Trabzonspor´a yakışır bir şekilde sahaya çıkıp kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluğu elde etmek istiyoruz" dedi.
Trabzonspor U16 Takımı, play-off yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-28 19:25:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenol Güneş´in acı günü
YEREL HABERLER Şenol Güneş´in acı günü
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor Şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı’nın zemininde onarım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan ...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ağırlayacak Filenin Efeleri, 5 Haziran’da Trabzon’da Portekiz ile rövanş maçına çıkacak
YEREL HABERLER A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ...
Yöresel yemekler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Yöresel yemekler görücüye çıktı
27 Mayıs Demokrasi Darbesi’ni unutmadılar
YEREL HABERLER 27 Mayıs Demokrasi Darbesi’ni unutmadılar
Trabzon Tanıtım Günleri’nde İmperial Hastanesi’nin standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Trabzon Tanıtım Günleri’nde İmperial Hastanesi’nin ...
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
YEREL HABERLER Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
10 yıldır idrar yapamayan hasta SNM yöntemiyle tedavi edildi
YEREL HABERLER 10 yıldır idrar yapamayan hasta SNM yöntemiyle tedavi ...
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
165 yıllık tarihi vilayet binası aslına uygun restore ediliyor
YEREL HABERLER 165 yıllık tarihi vilayet binası aslına uygun restore ...
Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.