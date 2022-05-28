Trabzonspor'da 51´inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor Kulübü´nün 51´inci Divan Genel Kurul toplantısının 16 Haziran´da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Süper Lig´de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor´un 51´inci Divan Genel Kurul toplantısı yapılacak. Trabzonspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, 51´inci Divan Genel Kurul Toplantısı´nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00´da Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokali´nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00´da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 1 No´lu salonda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun konuşma yapacağı toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu´nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL
2022-05-28 19:49:37
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