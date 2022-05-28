Trabzonspor'da 51´inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor Kulübü´nün 51´inci Divan Genel Kurul toplantısının 16 Haziran´da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Süper Lig´de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor´un 51´inci Divan Genel Kurul toplantısı yapılacak. Trabzonspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, 51´inci Divan Genel Kurul Toplantısı´nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00´da Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokali´nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00´da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 1 No´lu salonda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun konuşma yapacağı toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu´nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL

2022-05-28 19:49:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.