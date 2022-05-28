Trabzon’da çatı yangını korkuttu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesi Tanjant yolu üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çatı katı ve çatı bir anda alevlere teslim olurken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürürken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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