Şenol Güneş´in kayınvalidesi toprağa verildi

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu (94) son yolculuğuna uğurlandı.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kamiloğlu'nun cenazesine Şenol Güneş'in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzonspor eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şenol Güneş kayınvalidesinin tabutuna omuz verdi. Kamiloğlu'nun cenazesi Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şenol Güneş ve ailesine taziye dileyenler

Cenaze namazından görüntüler

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-05-29 17:36:30



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