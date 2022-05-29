Ağaoğlu´ndan Ahmet Çalık´ın ailesine taziye ziyareti

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık´ın Konya´da yaşayan ailesini ziyaret ederek minyatür şampiyonluk kupası ve madalya hediye etti.Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda şampiyon olan Trabzonspor´un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ocak ayında Ankara´da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve ismi bu sezon Süper Lig´e verilen İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık´ın Konya´da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ahmet Çalık´ın annesi Nurhan Çalık, babası Ali Çalık ve kardeşi Emir Çalık´a taziye dileğinde bulunan başkan Ağaoğlu´nun ziyaretine İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve kulüp yöneticileri de eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonunda başkan Ağaoğlu, Çalık´ın ailesine hatıra olarak minyatür şampiyonluk kupası, şampiyonluk madalyası ve tüm takımın imzaladığı şampiyonluk forması hediye etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-29 19:15:39
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