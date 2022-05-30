MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi

DHA

MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi ile çocuklara madencilik eğitimi verildi. 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi kapsamında Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu Orta Okulu'nda çocuklara eğitim verildi. MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı etkinlikte, MTA Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından çocuklara çevre dostu madencilik çalışmaları ve madenlerin insan hayatındaki önemi anlatıldı.
MADEN ÖRNEKLERİ SERGİLENDİ
MTA´nın çalışmalarını anlatan tanıtım filmi ve karot boyama etkinliğiyle başlayan eğitim sonunda çocuklara, MTA bünyesinde bulunan Türkiye´nin ilk tabiat tarihi müzesi olan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi´nde yer alan çeşitli fosil, kıymetli maden, taş örnekleri ve doldurulmuş hayvanlar sergilendi. Gezici Müze´den getirilerek sergilenen örnekleri ilgiyle inceleyen çocuklara boyama kitabı ve çeşitli maden örnekleri hediye edildi.
`GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK´
MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, MTA Genel Müdürlüğü´nün kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarda çevre hassasiyetini ön planda tuttuğunu söyledi. Çevre dostu madencilik bilincinin çocukluk yaşında verilmesi gerektiğinin farkındalığıyla proje başlattıklarını söyleyen Cesur, "İlk olarak merkez kampüsteki kreşimizde etkinlik başlattık. 1 ay süreyle çocuklara doğa dostu madenciliğin önemini ve atıklarla ilgili eğitim düzenledik. Çocuklardan da bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Yaptığımız çalışmayı projelendirip Türkiye genelinde uygulamaya karar vererek `Doğa dostu sürdürülebilir madencilik ve gezici müze´ projesini başlattık" dedi.
`MÜZEMİZİN NADİDE ESERLERİNİ BULUŞTURACAĞIZ´
Cesur, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklara çevre dostu madencilik çalışmalarını anlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm Türkiye´de mümkün olduğu kadar fazla okulda yürütmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında madenlerin hayatımızdaki yerinin önemini, madenlerin hayatımızdan çıkarılamayacağını anlatmayı hedefliyoruz. Gezici müze kapsamında da merkez kampüsümüzde bulunan ve yılda ortalama 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi´ne uzaklık nedeniyle gelemeyen çocuklarla müzemizin nadide eserlerini buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
`2023´TE DE DEVAM EDECEĞİZ´
Her iki projeye de Balıkesir´den başladıklarını söyleyen Cesur, "Balıkesir´de toplam 15 okulda 2 bin öğrenciye ulaştık. İkinci ayağını Trabzon ve Ordu´da gerçekleştireceğimiz proje çalışmalarına eğitim ve öğretim çalışmaları tamamlanana kadar maksimum öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 genelinde de Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz kadar çocukla bir araya gelip madenciliği anlatmak ana hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullandı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-30 18:49:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini alınca oraya akın ettiler
YEREL HABERLER Yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini alınca oraya ...
Trabzonspor, Nwakaeme´yi gözden çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Nwakaeme´yi gözden çıkardı
Abdullah Avcı ekibiyle poz verdi: Başarıya birlikte ulaştık
YEREL HABERLER Abdullah Avcı ekibiyle poz verdi: Başarıya birlikte ...
Abdullah Avcı: "Tek bir detay kaçırmamak için gece gündüz çalıştık"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Tek bir detay kaçırmamak için gece ...
Kahramanmaraş Caddesi’nde son rötuşlar yapılıyor Caddenin 15 Haziran’da hizmete açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Caddesi’nde son rötuşlar ...
Bu mağaraya en çok onlar ilgi gösteriyor Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nı Arap turistler yaz kış ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Bu mağaraya en çok onlar ilgi gösteriyor Dünyanın en ...
Ağaoğlu´ndan Ahmet Çalık´ın ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Ağaoğlu´ndan Ahmet Çalık´ın ailesine taziye ziyareti
Şenol Güneş’in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi
YEREL HABERLER Şenol Güneş’in vefat eden kayınvalidesi Leman ...
Şenol Güneş´in kayınvalidesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Şenol Güneş´in kayınvalidesi toprağa verildi
Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un geçmişine ışık tutuyor Doğu Karadeniz’de ilk gazetesi 153 yıl önce Trabzon’da basılmış
YEREL HABERLER Tarihi belgeler kültür ve sanat şehri Trabzon'un ...
Trabzon’da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Trabzon’da çatı yangını korkuttu
Şenol Güneş'in acı günü
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in acı günü
Trabzonspor'da 51´inci Divan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 51´inci Divan Genel Kurul ...
Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
YEREL HABERLER Trabzonspor U16 Futbol Takımı yarı finalde
Şenol Güneş´in acı günü
YEREL HABERLER Şenol Güneş´in acı günü
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor Şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı’nın zemininde onarım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.