Orta Doğu'dan Uzungöl'e 'charter' uçuşla akın



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu, hareketli başladı. Otellerde yaz dönemi için rezervasyon yoğunluğu yaşanırken Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter uçuşlarla kentte turist kafileleri geliyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yaz sezonunun açılması ile misafirler ağırlanıyor. Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerle turist kafileleri de geliyor. Bölgeye gelen turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Uzungöl'de okulların yaz tatiline girmesi ile doluluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

'YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ´

Turizmci Murat Akyüz, "Bayram süresinde yüzde 80 oranında bir müşteri potansiyelimiz oldu. Rezervasyonlarımız yapılmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz Suudilerin gelmesi. Onların da izinleri çıksa yüzde 100'ün üzerine çıkacağız. Sadece Uzungöl´de değil bölge genelinde de büyük bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın oraya gidip görüştükten sonra bütün umudumuz yeşermiş durumda. Oradaki eski misafirlerimiz de arıyorlar sürekli. Onlar da gelmek istiyorlar, umarım gelebilirler ve bizler de 2019 yılındaki o muhteşem turizm günlerimizi yeniden yaşarız" diye konuştu.

`MUHTEŞEM SEZON GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ´

İşletme sahibi Esin Çetintaş, sezondan umutlu olduklarını söyleyerek, "Sezon geç başladı. Havalar uzun zamandır kötü gidiyordu ama şu anda Uzungöl´e olan ilgi gayet iyi. İleri dönük bakıldığı zaman önümüzdeki ayların çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hem rezervasyonlarımız hem de gelen talepler bunu gösteriyor. Burası zaten doğa harikası bir yer. Orta Doğu´nun da buraya yoğun bir ilgisi var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi misafirlerimizi de ağırlayarak çok muhteşem bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık" dedi.

Uzungöl´ü gezmeye gelen Kerim Akıncı da "İlk defa geliyorum. Çok uzun süredir de merak ediyordum. İstanbul´dan geldik. Uzungöl´den çok etkilendim. Harika bir yer. Avustralya´da gölü ile ünlü bir yere gitmiştim burası oradan bile daha güzel" diye konuştu.

Fadime Kalya ise "İlk defa Uzungöl´ü ziyaret ediyorum. Burası harika bir yer. Doğanın biraz daha korunması taraftarıyım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-05-31 09:28:32



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