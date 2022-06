Çiğ süt prim desteğinin yeniden 1 liraya çıkarılması önerisi

Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, çiğ süt prim desteğinin yeniden 1 lira civarına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek için süt ve süt ürünlerinin tüketiminin artırılmasının gerektiğine önemine vurgu yapan Karadeniz, “Araştırmalara göre kişi başı yıllık ortalama süt tüketiminin 276 litre olduğu ülkemizde, bu oranın 40 litresinin içme sütünden, geri kalanının ise süt ürünlerinden oluştuğu belirtiliyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman süt ve süt ürünlerinin tüketim miktarının yıllık 342,5 litrelerde olduğu görülmektedir. Ülkemizde süt ve süt ürünlerinin tüketiminin artırılması gerekmektedir. Ülkemiz halkının daha fazla süt tüketmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, yaşamın her evresinde tüketilmesi önerilen çok önemli bir gıdadır. Verilere göre; her bireyin 70 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürebilmek için günde 2,5 porsiyon süt tüketmesi gerekmektedir. Sadece 1 bardak (250 ml) süt ile kalsiyum ihtiyacının yüzde 33’ü, fosfor ihtiyacının yüzde 30’u, potasyum ihtiyacının yüzde 20’si, B2 vitamini ihtiyacının yüzde 24’ü, A vitamini ihtiyacının yüzde 7’si ve protein ihtiyacının yüzde 14’ü karşılanabiliyor. Bu bilgiler ışığında sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesi adına süte ulaşımı daha kolay hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Süt ve ürünleri grubunda yer alan yiyeceklerin, kalsiyumundan zengin olmaları nedeniyle her dönemde uygun miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Karadeniz, "Özellikle çocuk ve adolesanlarda (1019’yaş arası döneme verilen isim) kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişmesi, yetişkinlerde ise kalpdamar hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, Tip II diyabet, osteoporoz, kolon kanserinden korunmada ve vücut ağırlığının yönetiminde önemlidir. Ailelerin yanı sıra okullarımızda da süt tüketimine yönelik projeler geliştirilerek geleceğimiz olan çocuklarımıza süt içme imkanı sağlanmalıdır. Süt ve süt ürünleri özellikle ayran yoğurt peynir tüketimi artırılmalıdır ve asitli, sağlıksız içeceklerden çocuklarımız uzak tutulmalıdır” dedi.

Çiğ süt prim desteği konusunda da açıklamalarda bulunan Karadeniz, “Süt üreticilerinin desteklenmesi, üreticinin üretime devam edebilmeleri açısından çok önemlidir. Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5,7 liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt prim desteği ise litrede 1 liradan 0,2 liraya indirildi. Buna göre çiğ inek sütü litre fiyatı destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu haliyle açıklanan çiğ süt fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşılamaktan uzaktır. Yani üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 kilogram yem alabilmelidir. Dolayısıyla devamlı yükselen yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyatlar günümüz şartlarına uygun hale getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/yem paritesine uygun olacak şekilde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeniden 1 lira civarına çıkarılmalıdır” diye konuştu.

