Trabzon'un en görkemli konağı restorasyon çalışmalarını bekliyor Kostaki Konağı'nın restorasyon çalışmaları yılan hikayesine döndü 4 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları bir türlü tamamlanamadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Zeytinlik Caddesi’nde 1900’lü yıllarda yaptırılan Kostaki Konağının restorasyon çalışmaları 4 yıldır tamamlanamıyor.

2018 yılında restorasyona alınan ancak ihaleyi alan firma tarafından bir türlü bitirilemeyen Kostaki Konağı, restorasyon çalışması için bu yıl yeniden ihaleye çıkması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında geçen yıl yapılması planlanan ihale iptal edilirken, ihalenin, ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.

Restorasyon çalışmasının uzaması turizm açısından da olumsuzluk oluştururken, yapılacak restorasyon çalışmalarının binanın, tüm özellikleri ve asli fonksiyonları ile korunması gerektiği vurgulanıyor.

Kostaki Konağı 1900'lü (18981913) yılları başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırıldı. Konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan bir çok malzemenin İtalya'dan getirildiği biliniyor. Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulurken, konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alındı. 1517 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’u ilk ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle birlikte bu konakta misafir edilmişti.

Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 19271932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 19271931 yılları arasında Hükümet Konağı, 19311937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılan tarihi konağın bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi ile süslü. 19882001 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu tamamlanan konak, 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştı. 2018 yılında yeniden restorasyona alınan ancak ihaleyi alan firma tarafından bir türlü bitirilemeyen Kostaki Konağı, restorasyon çalışması için bu yıl yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

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