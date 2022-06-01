Avrasya Üniversitesi'nde yerleşkesinde fidan dikimi

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi bünyesinde Öğr. Gör. Tuğba Turan ile birlikte hazırladıkları fidan dikme programını gerçekleştirdiler. Etkinliğe Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Zafer Yücesan katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Tuğba Turan, amaçlarının bilinçli bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek“ Çevresine, ülkesine, içinde yaşadığı dünyaya faydalı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemizde vermiş olduğum Topluma Hizmet Uygulamaları dersi bünyesinde öğrencilerimizle birlikte birçok proje yürütmekteyiz. Bunlardan Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile yapmış olduğumuz ‘Fidan dikimi ve çevre bilinci’ projesi ilk olarak Avrasya Üniversitemizin Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleşti. Değerli hocalarımızın ve öğrencilerimizin de bulunduğu etkinliğimizde 3 farklı çeşitteki ginkgo biloba, ıhlamur ve gürgen fidanlarımızı doğayla buluşturduk. TEMA Vakfı temsilcisi Prof. Dr. Zafer Yücesan hocamız fidan dikimi gerçekleşirken bizlere önemli bilgilerde aktararak doğa sevgisini ve bilincini bizlere bir kez daha aşıladı. Bir ağaç dikmek, binlerce hayat vermektir” dedi.

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