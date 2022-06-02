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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabazonspor'da Nwakaeme belirsizliği

İHA

Trabazonspor'da Nwakaeme belirsizliği

Trabzonspor'daki geleceği belirsiz olan Nwakaeme, bordomavili kulübün teklifine hala bir yanıt vermedi. Nijeryalı oyuncunun bu tutumu gelecek teklifler için zaman kazandığı şeklinde yorumlandı.
Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Universitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordomavili kulüpte 4. sezonunu tamamladı. Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen Nijeryalı oyuncu 145 resmi maçta 47 gol ve 40 asist ile en iyi kulüp performansını bordomavili kulüpte yakaladı.

Kontratı hazır onu bekliyor
Bordomavili kulüp, Nijeryalı oyuncuyla geçtiğimiz hafta bir araya gelerek son teklifini iletmişti. Karadeniz ekibi 1 milyon 500 bin Euro maaş ve imza parası ile birlikte 2 milyon Euro'luk teklifini yinelerken, oyuncunun 3 milyon 500 bin Euro ısrarı ve 3 yıllık sözleşmede diretmesi anlaşma sağlanamamasına neden olmuştu. Nwakaeme, Karadeniz ekibinin son teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

Gelmesi muhtemel teklifleri değerlendiriyor
33 yaşındaki futbolcunun bordomavili ekibe olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemesi gelecek teklifler için zman kazanıyor şeklinde yorumlandı. Türkiye'den ve yurt dışından gelen tekliflere bakarak hareket ettiği bilinen Nijeryalı oyuncunun, Karadeniz ekibinin sunmuş olduğu şartlarla diğer alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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