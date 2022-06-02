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AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu’ndan "Millet İttifakı HDP’ye diyet ödüyor" açıklaması

İHA

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu’ndan "Millet İttifakı HDP’ye diyet ödüyor" açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Millet İttifakı'nın HDP’ye diyet ödediğini söyledi.
Türkiye’nin terör örtülerine yönelik sınır ötesinde yaptığı temizleme operasyonlarıyla PKK’nın bitme noktasına geldiğinin altını çizen Ayvazoğlu “Sırtlarını terör örgütlerine yaslayanlar onların taşeronlarına diyet ödemek durumunda kalıyorlar, HDP sabah akşam azarlıyor, kendilerini ses çıkaramıyorlar. Sınır ötesi operasyonları 'seçim yatırımı' gibi deli saçması ifadelerle engellemeye çalışıyorlar. NATO üyelik başvuruları sürecinde İsveç ve Finlandiya`dan terör örgütleriyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz. Dikkat edin konuya dair tek kelime edemiyor muhalefet?" dedi.
Millet ittifakının HDP’ye diyet ödediğini belirten Milletvekili Ayvazoğlu “Demirtaş veya bir bütün olarak HDP çevresi kendi pencerelerinden bakılınca haklı bir isyandılar. Düşünün her şeyi desteklemişler. Onları desteklemesi sayesinde meclise girmişler, İstanbul’da Ankara’da belediye başkanı olmuşlar, bunun illaki bir diyeti olacak. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin sözleri tam da bu noktada açıklanabilir mahiyette. Hatta şöyle bir çok kısa bir geriye gidelim HDP milletvekili Fatma Kurtalan meclis kürsüsünden yüzlerine ‘İyi Parti, HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin oylarıyla koltukta oturuyor’ dedi. Bundan utanmıyorsunuz tamam da adamlar verdikleri oy desteğinin karşılığını bekliyor sizden. Duran Kalkan sizin kara kaşına kara gözünüze hayran olduğundan günlerce örgütün televizyonlarında sizin için oy toplamış olabilir mi? tabii ki bunların bir diyeti olacak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu son zamanlardaki tüm bu söylemleri de diyet ödeme alışverişi üzerinden diye düşünüyorum” diye konuştu.

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