Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´i şampiyon tamamlayan Trabzonspor´un sezon başında 90 milyon 250 bin Euro olan değeri, Haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin Euro´ya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor´un değeri, sezon başında ve devre arasında yapılan takviyelerle ve oyuncuların performanslarına paralel artan değerleriyle birlikte yükseldi.
YÜZDE 25,8 BÜYÜDÜ
Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, 13 Ağustos 2021´de açılan 2021-22 sezonuna 29 kişilik kadro genişliği ve 90 milyon 250 bin Euro değerle başlayan Trabzonspor, şampiyon tamamladığı sezon sonunda 35´e çıkardığı kadrosuyla değerini 23 milyon 280 bin Euro artırarak yüzde 25,8 oranında büyüme gösterdi.
15 GÜNDE DEĞERİ 1 MİLYON 430 BİN EURO ARTTI
Sistemde 15 Mayıs´ta yapılan son güncellemede Trabzonspor´un 35 kişiden oluşan 112 milyon 100 bin Euro´luk kadro değeri, 15 gün içerisinde 1 milyon 430 bin Euro artış ve yüzde 1,3 büyüme göstererek 113 milyon 530 bin Euro´ya yükseldi.
SÜPER LİG´İN EN DEĞERLİSİ YİNE UĞURCAN
Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği sportif başarılarla birlikte ligin en önemli oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Bordo mavili kulübün altyapısından yetişen ve yıllar içerisinde A takımın vazgeçilmezlerinden olan kaleci Uğurcan Çakır, 18 milyon Euro´luk piyasa değeriyle Süper Lig´in en pahalı oyuncusu konumundaki yerini korumayı başardı.
EN DEĞERLİ İLK 20'DE 4 TRABZONSPORLU
Son verilerde Uğurcan Çakır'ın yer aldığı Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor'dan toplam 4 futbolcu bulunuyor. Bordo-mavililerin altyapıdan yetişen yeteneklerinden Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle listede 10'uncu sırada yer aldı. Listenin 15'inci sırasında 9 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle Anastasios Bakasetas, 'Kuzey'in Kralı' lakaplı golcü Cornelius ise 9 milyon Euro değerle 17'nci sırada yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-02 15:28:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.