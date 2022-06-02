Bakan Süleyman Soylu Tünel Akvaryumu gezdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesindeki Tünel Akvaryumu gezdi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bugün gerçekleştirilen 'Sel ve Taşkın Erken Uyarı Tatbikatı' için şehre gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde açılan ve büyük ilgi gören Tünel Akvaryumu ziyaret etti.

Bakan Soylu'ya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bakan Süleyman Soylu'ya Tünel Akvaryumu gezdirerek bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.