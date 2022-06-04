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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonlu sanayiciler kahvaltıda buluştu

İHA

Trabzonlu sanayiciler kahvaltıda buluştu

Trabzonlu sanayiciler kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Yapılan kahvaltı organizasyonunda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzonlu sanayici ve iş adamları olarak geçtiğimiz ay Sırbistan’ın Belgrad ve Bosna Hersek’in Saraybosna şehirlerine bir gezi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Çelebi “Programda sanayicilerimiz hem iş bağlantılarında bulundu hem farklı bir ülkedeki ticari olanaklarını yerinde gördü. Trabzonlu sanayiciler olarak bu tarz
programlarda sık sık bir araya gelerek ticari fırsatları yerinde görmeyi hedeflemekteyiz. İş gezisine katkı veren Ticaret Bakanlığımıza, organizasyonu düzenleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’ne ve programa katılan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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