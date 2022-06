Trabzon'da Ciğer Festivali

Salim SARIKOÇ/ OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Of Belediyesi ile Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nin iş birliğiyle 'Çay da Bizim Ciğer de Bizim, Biz Biriz, Beraberiz' sloganıyla Of ilçesinde ciğer festivali düzenlendi.

Of ilçesinde sahil parkı alanında Of Belediyesi ile Diyarbakır Sur Belediyesi işbirliği ile ciğer festivali düzenlendi. `Çay da Bizim, Ciğer de Bizim, Biz Biriz, Beraberiz´ sloganıyla düzenlenen festivalde halay ve horon gösterisi yapıldı, şarkılar söylendi, ızgarada pişirilen 9 bin kişilik ciğer şiş alandaki misafirlere sunuldu. Ocak ayında Diyarbakır Dağkapı Meydanı´nda, Trabzon'un Of İlçe Belediyesi iş birliğiyle `Hamsi şöleni´ düzenlemiş ve 2 ton hamsi katılımcılara ikram edilmişti.

`KARDEŞLİĞİMİZ DAİMİ OLACAKTIR´

Etkinliğe katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün çok anlamlı bir organizasyona Of ilçemiz ev sahipliği yapıyor. Teması harika. Çayda bizim, ciğerde bizim, horonda bizim, halayda bizim.' Gerçekten böyle kısa bir cümleyle ancak bu kadar güzel ifade edilebilirdi. Birliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza ayrı bir anlam katacak olan böyle bir organizasyonun burada yapılması gerçekten çok anlamlı oldu. Karadeniz´imizin incisi mert ve yiğit insanların diyarı Of ilçemizle, medeniyetimizin en önemli merkezlerinden birisi olan Diyarbakır´ımızın Sur ilçesinin bu kardeşliğine uzanan yol, bu gönül köprüsüne ulaşan organizasyon çok anlamlı. Bu organizasyonla tüm Türkiye´ye tüm Dünya´ya haykırıyoruz. Biz bir oldukça, biz diri oldukça hep birlikte Türkiye oldukça kardeşliğimiz daimi olacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2022-06-04 18:17:41



