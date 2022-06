Balkondan düştü, 100 metrelik dik yamaçta yuvarlandı

Trabzon’un Of ilçesinde bir kişi evinin balkonunda demirin kırılması sonucu 100 metrelik dik yamaçta yuvarlandı.

Of ilçesinin Cumapazarı Mahallesi Serender mevkiinde yaşayan H.B. isimli vatandaş, evinin balkonundaki asma demire odun koymak istedi. Demirin kırılması sonucu balkondan düşen H.B. yaklaşık 100 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği personelince yaralanan H.B. için kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışması ile yaralanan H.B., sedye yardımıyla dik araziden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.B. hastaneye kaldırıldı.

