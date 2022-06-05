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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünel inşaatlarının yapımı sürüyor

İHA

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünellerin yapımı titizlikle sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde çalışmalar devam ediyor.

Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünel inşaatlarının yapımı sürüyor

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nda viyadük ve tünellerin yapımı titizlikle sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde çalışmalar devam ediyor.
Trabzon’da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı’nın 2. kısmında çalışmalar ErdoğduBoztepe mahalleleri arasında yoğunlaşıyor. Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli’nin de içinde bulunduğu 5 km’lik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak’ta istimlak edilen binaların yıkım işleri de bir yandan sürüyor.
Türkiye’nin en maliyetli yol inşaatı arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.
2x3 şeritli bölünmüş olarak yapımı devam projede, bugüne kadar Yıldızlı Yonca Kavşağı ile Çatak 2 Köprülü Kavşağı arasında kalan ilk 14,5 kilometre uzunluğundaki kesim tamamlanarak trafiğe açılırken böylece 2 bin 440 metre uzunluğunda Akyazı Tüneli (Çift tüp),441 metre uzunluğundaki AkyazıKanuni bağlantı tüneli (Tek tüp), bin 19 metre uzunluğundaki Beşirli Tüneli (Çift tüp) ile 342 metre uzunluğundaki Karşıyaka Viyadüğü ve 13 adet Köprülü Kavşak ile 2 adet hemzemin kavşak trafiğe açılarak proje güzergahının yüzde 50 kısmından fazlası tamamlandı
Hâlihazırda ise trafiğe açılan kısmın devamında kalan Çatak 2 köprülü Kavşağı ile Çukurçayır Köprülü Kavşağı arasındaki 6,8 kilometre uzunluğundaki kısımda çalışmalar sürüyor. Çalışmaların sürdüğü bu kesimde Bahçecik Tüneli (Çift tüp 534 metre) ile Boztepe Tünelinde (Çift Tüp 673 metre) kazı ve tahkimat işleri tamamlanmış olup Cephanelik, Yenicuma1, Yenicuma 2 ve Boztepe Köprülü Kavşakları ile Çukurçayır 1 Tünelinin (Çift tüp340 metre) yapım çalışmaları sürüyor.
Öte yandan şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu’nun yükünün hafifletecek olan Kanuni Bulvarı’nın tamamlanan bölümleri de etap etap hizmete açılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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