Arı ipeğinden yara iyileştirici krem üretildi



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencisi Saniye Beyza Bozoğlan, Teknoloji Transfer Merkezi ile ortaklaşa arı kozalarından elde ettiği arı ipeğinden kolajen etkisi bulunan yara iyileştirici ve cilt yenileyici krem üretti. Medikal ve kozmetik sektöründe kullanılacak ürün için ulusal ve uluslararası alanda patent başvurusunda bulunduklarını açıklayan KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, "Arı ipeği kullanılarak üretilen ilk ürün oldu. Nemlendirici, losyon, dudak balsamı ve kırışıklık giderici olarak değişik formülasyonları da var" dedi.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi tarafından 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı', hızlandırıcı program etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerini bir araya getiren etkinlikte KTÜ Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi Saniye Beyza Bozoğlan, arı kozalarından izole edilerek elde edilen arı ipeğiyle geliştirdiği krem projesini sergiledi. Arı ipeğinde yapılan incelemelerde kolajen etki gösterdiği, yara iyileştirici ve cilt yenileyici özelliği olduğu tespit edildi. Medikal ve kozmetik sektöründe kullanılacak ürün için üniversite adına ulusal ve uluslararası alanda patent başvurusunda bulunuldu.

`ENDER BİLİNEN BİR ÜRÜN´

Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, "Arı ipeği ismi çok duyulmamış, ender bilinen bir ürün. İpek böceğinin kendi etrafında ördüğü koza gibi arılar da larvalarını içerisinde kendi tükürük bezlerini salgılayarak kendi etraflarında zar oluşturuyor ve bu zar zamanla kalınlaşarak arı ipeği dediğimiz ürüne dönüşüyor. Arı ipeğini atık mumların içerisinden izole edip almak zordur. Geçen yıl başladığımız çalışmalar sonucunda arı ipeğini saf şekilde izole etmeyi başardık. Oldukça beyaz, krem renginde saf bir arı ipeğini elde ettik" dedi.

`YARA İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VAR´

Arı ipeğinin cilt yenileyici ve yara iyileştirici özelliğini tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

"Arı ipeğinin ipek böceği ve örümcek ipeklerindeki gibi biyolojik aktiviteleri olup olmadığını ve nasıl değerlendirebileceğimizi araştırdık. Laboratuvar ekibimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda arı ipeğinin kolajen benzeri etki gösterdiğini, protein yapısının cilt yenileyici, yara iyileştirici, gerginleştirici ve cilt içindeki olumsuz deformasyonları önleyici etkisi olduğunu gördük. Ayrıca krem formulasyonuyla bir araya geldiğinde nem tutma kabiliyetinin yüksek olduğunu görünce bunu çeşitli kozmetik ürünlerine uyarlamaya karar verdik. Hem ulusal hem de uluslararası patent başvurularımızı yaptık. Şu an süreç devam ediyor. Dünyada öyle bir ürün olmadığı için kısa süre içinde belgelerimizi alacağımızı düşünüyoruz. Bu kapsamda ürünümüzü şu an içinde olduğumuz projede kreme dönüştürdük."

`DÜŞÜK MİKTARDA BİLE YÜKSEK AKTİVİTESİ VAR´

Arı ipeği kreminin lisans bitirme projesi olduğunu söyleyen Saniye Beyza Bozoğlan da, "Arı ipeği arının aslında atık bir ürünü. Arıcılıkla uğraşan insanların bunu üretip geliştirebileceğini düşünüyoruz. Bunu geri dönüşüm şeklinde yeni bir ürün haline getirip pazara sunabiliyoruz. Ortalama 1 ton bal mumundan 100 kilo arı ipeği elde edebiliyoruz. Çok düşük miktarlarda bile bunu kreme koyduğumuzda yüksek aktivitesi olduğunu gördük. Arı mucizevi bir canlı ve bu etkisinin görülüp pazara sunulması gerekiyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-06-05 09:50:02



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