Diyetisyenler günü Avrasya Üniversitesinde kutlandı

Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Beslenme ve Diyetetik Kulübü Diyetisyenler gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ömer Yıldız Yerleşkesinde Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mazlum Şen, Dr. Öğr. Üyesi Ahu Reis, Öğr. Gör. Nurseda Hatunoğlu ve Arş. Gör. Gülşah Sağlam tarafından organize edilen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu da katıldı.

Söyleşide Türkiye Diyetisyenler Derneği Trabzon Temsilcisi Uzm. Dyt. Osman Zeki Kahraman, “21. Yüzyılın en gözde meslekleri arasında en başta diyetisyen, odyolog, fizyoterapistlik gelmektedir” dedi.

Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2020 mezunlarından Dyt. Bengisu Kabataş öğrencilik ve meslek hayatından bahsetti. Kabataş, konuşmasında “Mevcut mesleki konumumu Avrasya Üniversitesi’nde aldığım eğitim ve çeşitli kurumlarda yaptığım stajlara borçluyum” diye konuştu.

Söyleşi sonrası 6 Haziran Diyetisyenler Gününün anlam ve önemini belirtmek üzere beslenme ve diyetetik öğrencilerinin kalori değerlerini hesapladıkları fit tarifler, çeşitli ev ikramları, meyveler ve hediyeler ile kutlandı.

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