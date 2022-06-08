Belediye başkanına silahla saldırıya 15'er yıl hapis



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da geçen yıl Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık´ın belediye önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklu yargılanan Halit Aytekin (30) ve Tolgahan Kılıç (28), 15'er yıl 5'er ay hapis cezasına çaptırıldı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran 2021'de, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş edilen olayda, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti.

Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç (28) ve babası Ayhan Kılıç (53) da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayhan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

'NİTEYİM VURMAK DEĞİLDİ'

Soruşturma kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık, karar duruşmasında hakim karşına çıktı. Tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılarak son savunmalarını verdi. Olayda silahı kullanan Halit Aytekin, hedefinde ATM'lerin olduğunu savunarak, "Cani değilim. Vurmak isteseydim onu vururdum. Niyetim vurmak değildi. 11 metreden yumurta vururdum askerde. Üstün başarı belgem vardı atıştan. Kurşun attığım esnada verilen uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ben ATM´lere ateş ettim. Belediye başkanından özür diliyorum" dedi.

Tolgahan Kılıç da, "Kesinlikle 'bu işi yap' diye kendisine söylemedim. Niyetim azmettirmek değildi, bir anda demiş olabilirim ama bir tasarlama yoktur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açıklanan kararda heyet, 'Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan Halit Aytekin'e 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Diğer sanık Tolgahan Kılıç da aynı suçun azmettiricisi olmaktan aynı hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise beraat etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-06-08 17:15:49



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