Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da hastanelere gelmeye başladı KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Bu sene vaka sayılarında, geçtiğimiz yıl pandemi dönemine göre artış olmasını bekliyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da hastanelere gelmeye başladı KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Bu sene vaka sayılarında, geçtiğimiz yıl pandemi dönemine göre artış olmasını bekliyorum”

İHA

Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da hastanelere gelmeye başladı KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Bu sene vaka sayılarında, geçtiğimiz yıl pandemi dönemine göre artış olmasını bekliyorum”

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havalar ısınmaya başlaması ile birlikte kene vakaları da hastanelere gelmeye başlarken, uzmanlar bu yıl pandemi ile geçen geçtiğimiz 2 yıla göre vaka sayılarında artış bekliyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarında bugünlerde havaların ısınmasıyla yoğun olarak görülmeye başladı. Özellikle Temmuz ayı içerisinde kenelerden bulaşan KKKA hastalığının pik yapacağı ve yaz boyunca hastalığın daha fazla görüleceğini belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, bu yaz kene vakalarında artış beklediklerini söyledi. Pandemi sürecinde geçen 2 yılda evlere kapanmışlığın ardından şimdi insanların açık alanlara çıkma isteği olduğunu belirten Kaya “Havaların ısınması, açık alanlara olan ziyaretlerin artışıyla beraber KKKA olguları beklendiği gibi dönemsel olarak tekrar gelmeye başladı. Ama çok şükür bizde herhangi bir ölümcül giden vaka olmadı. Ciddi bulgularla gelen değerleri, tepe taklak olmuş hastalarımız oldu ancak bunlar da takipte çok şükür normal seyirle şifa ile taburcu edebildik. Genellikle havaların ısınmasıyla beraber Nisan ortası MayısHaziran, Temmuz döneminde de pik yaptığını görüyoruz. Yaz dönemi boyunca bu şekilde yoğunlukla seyredip EylülEkim ortalarına doğru havaların soğumasıyla açık alanlara olan ziyaretlerin azalmasıyla beraber kenelerle olan temas azaldığı için o dönemlerde genellikle azalarak sonlanıyor. Ancak tek dük vakalarda her dönemde karşımıza gelebilir. Onlarla ifade edebildiğimiz rakamlar var. Bütün yaz boyunca çok daha fazla sayıda göreceğimize inanıyorum” dedi.

"Pandemide evlere kapandık şimdi açık alanlara çıkacağız"
Pandemi sürecinde genelde evlere kapanıldığını, şimdi de özellikle kırsal alanlara doğru yoğunluk olacağını bunun da kene vakalarını artıracağına dikkat çeken Kaya, “Bu sene vaka sayılarında geçtiğimiz yıl hatta pandemi dönemine göre bir miktar artış olmasını açıkçası bekliyorum. Çünkü pandemi döneminde ağırlıklı olarak genellikle evlere kapandık izolasyon koşulları, kuralları ağırlıklı olarak uygulandı . Dolayısıyla bu da doğayla olan kenelerle olan temasta belli bir rölatif azalmaya neden oldu. Şimdi hem o yılların izolasyon sürecinden çıkma durumumuz söz konusu. Psiko sosyal beklentilerimiz var bir bunalmışlık durumumuz var. Açık alanlara çıkmak, gezmek istiyoruz. Bunun da mutlaka bir karşılığı olabilir dolayısıyla vaka sayılarında artış olabilir diye bekliyoruz” diye konuştu.

“Dünya geneline göre kıyasladığımız zaman bizdeki ölüm oranlarının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz”
Dünya geneline bakıldığında ülkemizde ölüm risk oranlarının çok düşük olduğunu ifade eden Kaya, “Hastalığın doğasında zaten ölüm riski var. Dünya geneline göre kıyasladığımız zaman bizdeki ölüm oranlarının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bunda bizim hastalıkla ilgili giderek artan deneyimlerimizin ve erken müdahalelerimizin yanı sıra etken olan mikrobun bir takım alt tipleri var. Ülkemizde ve Avrupa’da görülen tiplerde belli bir benzerlik söz konusu ancak dünyanın farklı bölgelerinden daha farklı bildirilen yüksek ölüm oranlarının biraz da bu alt tiplerle ilişkili olduğunu belirtebilirim” şeklinde konuştu.

"Kene ısırmalarının ölümcül olduğunu aklımızdan çıkarmayalım"
Kene ısırmalarının ölümcül olduğuna dikkat çeken Kaya, “İlk zamanlara göre bilgi birikimi, deneyim artıyor. Ama bir taraftan da giderek daha aşina hale geldiğimiz için sıradanlaşmaya başlayabiliyor bazı hastalıklar. KKKA bunlardan biri, hastalığın her halükarda ölümcül seyredebilme potansiyeli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Doğayla olan temaslarımızda mutlaka kene teması yönünden dikkatli davranmamız lazım. Mutlaka doğa teması sonrası kendi muayenemizi başta olmak üzere yapmamız ve hastalık bulgu ve belirtileri açısından da uyanık olmamız önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Bu belirtilere dikkat!
Kene ısırmalarına karşı hastalığın klinik belirti ve bulgularının çok önemli olduğunu kaydeden Kaya, şu uyarılarda bulundu:
“Kene çıkartılmalı fakat özellikle başı kopartılmadan çıkartılması gerekiyor. Bunun içinde öncelikle vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi ve orada kenenin uygun şekilde çıkarılması gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de kuluçka periyodu boyunca hastalığın klinik belirti ve bulguları açısından mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas, eklem ağırları, özellikle kanama yada ciltte döküntü gibi bulgularla hastalık gidebildiği için bu bulgular açısından mutlaka uyanık olmaları ve bunlardan biri olduğu taktirde bu zaman zarfında bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay
YEREL HABERLER Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 ...
Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti
YEREL HABERLER Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya ...
Trabzon’da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Trabzon’da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı ...
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
YEREL HABERLER Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira
YEREL HABERLER Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira
Bu proje esnafa katkı sağlayacak 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' projesinin eğitim tırı Trabzon’da
YEREL HABERLER Bu proje esnafa katkı sağlayacak 'Restoran ve Kafeler ...
Martıların kavgasını film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER Martıların kavgasını film izler gibi izlediler
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kronik hastalığı olanlarda risk yüksek
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kronik hastalığı olanlarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.