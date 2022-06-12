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Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında işlem yapıldı Çömlekçi mahallesindeki otellerin yıkılmasının ardından mesken tutulan günübirlik kiralık ev ve apart dairelerin fuhuş yuvası haline gelmemesi için çalışmalar sürdürülüyor

İHA

Trabzon'da polis ekiplerince son 6 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 141 kadın hakkında işlem yapıldı.

Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında işlem yapıldı Çömlekçi mahallesindeki otellerin yıkılmasının ardından mesken tutulan günübirlik kiralık ev ve apart dairelerin fuhuş yuvası haline gelmemesi için çalışmalar sürdürülüyor

Trabzon’da polis ekiplerince son 6 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 141 kadın hakkında işlem yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralık ev ve apartlar mesken tutulurken, fuhuşla ilgili gelen yoğun ihbarlar üzerine çalışmalarını hızlandıran polis ekiplerince fuhuş çetelerine göz açtırılmıyor.
2022 yılının son 6 ayında 141 kadın hakkında işlem yapılırken, bazı otel ve apartlar ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun verdiği kararla 90 gün süreyle kapatılıyor. Cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadınlarla ilgili de çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 TL idari para cezası uygulanırken, yakalanan kadınlar hakkında fuhşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan tahkikat başlatılıyor. Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar ise hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya hesaplarında fuhuş amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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