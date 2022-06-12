Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

İHA

Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanmaya devam ederken, önümüzdeki sezonun çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi planları doğrultusunda güçlü ve alternatifli kadronun temellerini atmak için yoğun tempoda çalıştıklarını aktararak, gelecek sezon daha zorlu ve çekişmeli geçeceğini, rakiplerin karşılarında daha güçlü olmak için çaba göstereceklerini vurguladı. Hancı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk futbolunun geleceği için yürürlüğü koyduğu Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerin rahat bir nefes aldığını belirtti.

"Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor"
Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, şampiyonluk kutlamalarını taraflıtarafsız herkesin büyük bir beğeniyle takip ettiğini vurgulayarak, "Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor. En küçük bir olumsuzluğa meydan vermeden örnek kutlama organizasyonları gerçekleştirdik. Bütün dünya bizi takip etti. Ülkemizin tanıtımı adına önemli bir başarı elde ettik. Sorumluluğumuz daha da arttı. Trabzonspor yeniden şampiyon olsa da kutlamalara gelelim diyen birçok insanın güzel duygularıyla karşılaştık. Bu bizim için büyük bir onurdu“ ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon daha zorlu geçecek"
Şemsetdin Hancı, önümüzdeki sezonun daha da zorlu geçeceğini söyleyerek, "Rakiplerimiz daha güçlenerek karşımızda olacaklar. Kadrolarını buna göre şekillendirecekler. Biz çalışmalarımıza geçtiğimiz aylarda başladık. Daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Yöneticiler olarak sürekli zirvede, şampiyon olan bir Trabzonspor için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Bu sezon birlikte olmanın gücünü gösterdik. Önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacağız" dedi.

"Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için yapıyoruz"
Hancı, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin Trabzonspor markasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları cümlelere yer verdi:
"Şampiyonluk kutlamaları sırasında dünyada ve Avrupa'da kulübümüze karşı büyük bir sempati oluştu. Yoğun bir taraftar topluluğuna sahibiz. Onlarında destekleriyle Avrupa'da güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir atmosfere sahip. Gelir açısından, oyuncuların kendilerini vitrine çıkarma adına önemli bir yer. Bütün zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi buranında hakkını camia olarak vereceğiz. Playoff aşamasında olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Futbol bu, olumsuzluk olsa da dünyanın sonu değil. Biz planlarımızı bu arenaya göre yapıyoruz.“

“Berat Albayrak ülke futboluna nefes aldırdı"
Hancı, Bankalar Birliği yapılandırmasının kulüplere rahat bir nefes aldırdığını hatırlatarak, "Trabzonspor olarak sürdürülebilir ekonomi politikamızdan taviz vermemiz söz konusu değil. Yapılan anlaşma şartlarını yerine getirme adına planlarımızı yapıyoruz. Bugün Türk futbolu nefes alıyorsa eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın katkılarını asla unutamayız. Ülke futbolu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ülke futbolunun geleceği için önemli bir adıma imza attı. Trabzonspor'a siyaset üstü bakış açısı, ailece Trabzonspor’u yaşıyor olmaları sadece bir futbolsever olduğunun göstergesi. Bizimle birlikte sevinçte ve acıda göz yaşlarını tutamayan, bordomavili renklere gönül vermiş önemli bir değerimiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında işlem yapıldı Çömlekçi mahallesindeki otellerin yıkılmasının ardından mesken tutulan günübirlik kiralık ev ve apart dairelerin fuhuş yuvası haline gelmemesi için çalışmalar sürdürülüyor
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında ...
Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü
Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da hastanelere gelmeye başladı KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Bu sene vaka sayılarında, geçtiğimiz yıl pandemi dönemine göre artış olmasını bekliyorum”
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da ...
Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay
YEREL HABERLER Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 ...
Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti
YEREL HABERLER Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya ...
Trabzon’da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Trabzon’da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı ...
Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
YEREL HABERLER Anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü
Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira
YEREL HABERLER Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.