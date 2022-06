Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da pandemi ile zorlu mücadele veren aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Sahneye çıkan, kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde pandemi döneminin yoğunluğunun sona ermesinin ardından sağlık çalışanlarının motive olması amacıyla başhekimlik tarafından müzik korosu oluşturuldu. Hastanede aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Gönüllülerden oluşan ekibe, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ses ve enstrüman ustaları dersler verdi. Eğitim ve provalarını tamamlayarak KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.

`ÇALIŞANLARIMIZ MOTİVE OLSUN İSTEDİK´

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş organizasyonun beklediklerinden daha güzel etkileri olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde kendilerini izole etmek zorunda kalan sağlık çalışanları için hastane bir yaşam alanı oldu. Burada yemek yediler, yeri geldi burada uyudular. Biz istedik ki pandemi döneminde fiziksel ve psikolojik olarak zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımız motive olsunlar. Aylar öncesinde sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiple çalışmalara başladık. Hastanede uygun alanlarda eğitimler aldık. Kimi enstrüman çalmayı öğrendi kimi halk oyunları öğrendi kimi şiir okudu kimi ise muhteşem sesi ile şarkılar söyledi. Ekip içerisinde profesörlerimizden güvenlik görevlimize, temizlik personelimize kadar her kesimden sağlık çalışanları var. Güzel oldu, çok eğlendik" dedi.

`BİZİM İÇİN REHABİLİTASYON OLDU´

Hemşire Ayşe Başkan da "Pandemi yaklaşık 3 yıl sürdü. Gerçekten sağlık çalışanları çok yoruldu, çok yıprandı. Hem ev hayatları hem iş hayatları çok yorucu geçti. Çok zorlu sınavlar verdik. Diğer meslek gurupları daha rahat şartlar altında çalıştı ama biz her durumda çalışmak zorundaydık. Artık koronavirüs salgın hastalık olmaktan çıktı. Yaklaşık 3 ay önce başhekimlik bize böyle bir teklifle geldi. Biz de kabul ettik. 3 aydır iş çıkışlarında hastanede uygun olan alanlarda çalışmaya başladık. Bu çalışmalarda çok eğlendik. Kendimizi motive ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben horon grubundayım. Efe grubunda olan arkadaşlarımız var. Sesleri çok güzel olan arkadaşlarımız var. Bizim için rehabilitasyon gibi bir organizasyon oldu" diye konuştu.

`UMARIM BİR DAHA SALGIN YAŞAMAYIZ´

Müzisyen Engin Ahmet Muhsin ise, "Pandemi sürecinde gerçekten canlarını dişlerine takarak çalışan sağlıkçı arkadaşlarımıza bugün eşlik ettim. Biz ülkemizde en zekilerimizi sağlıkçı yapmışız. Her şeye kısa sürede adapte olabiliyorlar. Ben profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum. Ama çalışmalarda gördük ki sağlık çalışanlarımız gerçekten çok marifetliler. Çok çabuk adapte oldular. O yoğunlukta kendilerine hiç vakit ayıramadılar. Pandeminin getirdiği sıkıntıları burada müzikle biraz daha aştılar. Büyük bir rehabilitasyon oldu onlar için. Umarım bir daha salgın bir hastalık yaşamayız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-06-12 10:47:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.