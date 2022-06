Akçaabat Belediyesi turizm sezonunda çalışmalara hız verdi

Akçaabat Belediyesi şehrin dört bir tarafında fen işlerinden temizliğe, park bahçelerden kültür sanata kadar her alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, belirlenen program ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kültür sanat faaliyetleri, fen işleri, temizlik işleri ve park bahçe düzenleme çalışmalarına yaz sezonunda hız verdi.

Doğalgaz çalışmaları sonrasında şehir merkezindeki çalışmaların ve turizm sezonunun başlaması ile kırsaldaki yolların bakım ve onarımlarına hız verdiklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Şehir merkezimizde yapılan doğalgaz çalışmaları sonrasında tamirat işlemlerimiz devam ediyor. Ayrıca yakın zamanda başlaması planlanan doğalgaz hattının ilerleme çalışmaları sonrasında yine ekiplerimiz bu çalışmaların peşinden tamiratları yapmaya ara vermeden devam ediyor. Şehir içi yol genişleme, yeni yol açma, parke ve tamirat çalışmalarımız da hız kesmeden sürüyor. Şu an da Mezarlık Camii’nin önündeki Milli Egemenlik Caddesi’nin hem kaldırımlarını hem de zeminini yeniliyoruz. Çok şikayet aldığımız bu caddedeki çalışmalarımızı tamamladığımızda burada bir trafik düzenlemesi de yapacağız” dedi.

Kırsaldaki çalışmaların da belirlenen program dahilinde ilerlediğimi dile getiren Başkan Ekim, “Yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle yayla turizmi sezonu başladı. Yaylalara ulaşımda ve oradaki yollarımızda da sorumluluk alanlarına göre gerek belediyemiz gerek Trabzon Büyükşehir Belediyemiz gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğümüz üzerine düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Aynı şekilde kırsal mahallelerimiz için de yaptığımız planlama neticesinde ihtiyaç önceliğine göre hakkaniyetli bir şekilde tüm mahallelerimizdeki çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.



Yaz geldi şehir renklendi

İlkbahar mevsiminde başlayan ve yaz mevsiminde şehri renklendiren peyzaj düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ekim, yaz mevsiminde şehrin nüfusunun iki üç kat arttığını belirtti. Başkan Ekim, “Yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerimize ve burada yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir ve daha güzel bir şehir sunmak adına peyzaj çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kavşaklarda, park ve bahçelerde, kaldırımlarda ve uygun alanlarda mevsimine uygun bitkilerle çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarımızda ise tamamıyla belediyemizin seralarında yetiştirdiğimiz çiçekleri kullanıyoruz. Yeşil alanlarımızın bakım, onarım ve ot biçme işlemlerini periyodik olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz, ağaçlara yeni form kazandırmak adına budama işlemleri yapıyor. Kaldırımlarda, sahildeki parklarda ve toplu kullanım alanlarında vücut bulan yabani otların biçimi ve temizlenmesi gibi iş ve işlemleri sistematik olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıca mahallerimizde tespit ettiğimiz uygun alanlarda yeni yaşam alanları ve çocuk oyun parkları inşa ediyoruz. Yani kısacası Akçaabat’a yakışan, Akçaabat’ımızın güzelliğine güzellik katan ne varsa aksatmadan yerine getiriyoruz” diye konuştu.



"Daha temiz bir Akçaabat için el ele vermeliyiz"

“Şehrimizin temizliği en öncelikli işlerimizin başından geliyor” diyen Başkan Ekim, “El ile süpüren ekiplerimizden araçla süpürme ekiplerimize, çöp toplama ekiplerimizden yıkama ekiplerimize kadar tüm personelimiz şehrimizin temizliği için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarımızı ‘en iyi temizlik kirletmemektir’ düsturuyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın temizlik konusunda daha duyarlı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın çöp bırakma saatlerine riayet etmesi büyük önem taşıyor. Güzel ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızdan çöplerini kurallara uygun olarak bırakmalarını rica ediyorum. Bırakılan çöplerde sızıntı olmaması adına yırtık olmayan poşetlerle veya iki kat poşetle birlikte gerekli yere bırakmalarını istirham ediyorum. Konteynerin içi boşken çöplerinizi konteynerlerin veya kovaların dışına lütfen atmayın. Yer altı çöp konteyneri koyduğumuz yerlerde çöpleri konteynerin içine atmanız çevre sağlığı açısından çok önemlidir. Sahillerimizde akşamları birçok vatandaşımız oturuyor ve buralarda güzel vakit geçiriyor. Fakat gün ağardığında gördüğümüz manzara içler acısı. Sahillerimiz, kumsallarımız; ambalaj artıkları, içecek kutuları, çekirdek kabukları vs. gibi atıklarla dolmuş oluyor. Bu şehir hepimizin. Temizlik konusunda sadece belediyenin çalışması ile istenilen başarı elde edilemez. Yaşadığımız evin temizliğine nasıl önem veriyorsak ilçemizi de toplu olarak hepimizin yaşadığı büyük bir ev olarak düşünerek davranmalıyız. Her bir birey temizlik konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeli. İçinde yaşayanların mutlu olduğu dışardan bakanların gıpta ettiği Akçaabat’ı hep birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

