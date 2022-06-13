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Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu

İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bin 90 rakımlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu.

Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bin 90 rakımlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansırken, turizm merkezindeki bazı işletmelerin çatıları beyaza büründü. Ani bastıran şiddetli yağış ve dolu sonrası ufak çaplı taşkın ve heyelanlar yaşanırken, yağışlı havanın bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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