Hacısalihoğlu: “Yatırım Adası, Karadeniz’deki yatırım arazisi sorununu çözecek” Toplam 1.8 milyon metrekare yatırım alanı oluşturulacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yatırım alanı maliyetleri yüksek olan Trabzon için Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin önemine vurgu yaparak, “Organize Sanayi Bölgelerindeki arsa maliyetlerinin 3’te biri oranında bedelle yatırım alanı oluşturulacak. Ülkemizin geleceği için de ihracatımızı orta ve yüksek teknolojili ürünlere kaydırmalıyız. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımlarla bu hedefe önemli katkı verecek” dedi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, oda olarak yürütülen Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projesinin geldiği süreç hakkında bilgi vererek, “Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan toplam tahsis alanı 2 bin 771 dönümdür. Burada 2 bin 200 dönüm alan da dolgu alanı olarak projelendirilmiş ve projesi tamamlanmıştır. Toplam parsel alanı 1 milyon 888 bin metrekaredir. Burada ilk etapta 10’ar dönüm üzerinden 188 yatırım parseli hesaplanmaktadır. Projenin istihdama katkısı da 28 bin kişi olarak öngörülmektedir” şeklinde konuştu.



“Yatırım maliyeti OSB’lerin 3’te biri fiyatına denk geliyor”

Zaman zaman kamuoyunda altyapı maliyetinin çok fazla olduğu yönünde yorumlar yapıldığını dile getiren Hacısalihoğlu, “Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin dönüm başına maliyeti 79 bin dolar civarında. Bugün OSB’lerdeki arsa fiyatlarına baktığınız zaman onların 3’te biri fiyatına denk geliyor. Dolayısıyla maliyetinin yüksek olmadığı fizibilite raporlarında da ortaya koyulmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş ve yatırım programına alınması için de gerekli girişimler yapılmıştır” diye konuştu.



“İhracatımızı orta ve yüksek teknolojiye kaydırmalıyız”

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nden ilk etapta yıllık 1.3 milyar dolarlık ihracat yapılmasının beklendiğini kaydeden Hacısalihoğlu, “Tüm ülkede şehirlerarasında ihraca dönük yarış devam ediyor. Gerekli tedbirleri şimdiden almazsak şehrimiz oldukça geride kalacaktır. Bunu hatırlatmak istiyorum. Projemizin süresi bakanlık tarafından 3 yıl olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, ülke olarak ihraç ürünlerinde katma değeri yüksek ürünlerin payının düşük olduğunu da vurgulayarak, “Kilo başına 1.3 dolar civarında bir fiyatla ürün ihracatı yapıyoruz. İhracatımızı orta ve yüksek teknolojili ürünlere kaydırmazsak uluslararası sıralamada yerimizi korumakta zorluk çekeceğiz. Ülke çapında kurulan ve Trabzon Yatırım Adası’nın da aralarında yer aldığı 23 Endüstri Bölgesi bu hedefe ulaşmakta büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde 5 ana sektör belirlendi. Bu sektörler gıda teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay sanayi, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, otomasyon ve otomotiv teknolojileridir. Orta ve yüksek teknoloji yatırımların ihracata ve istihdama büyük katkı sağlayacağı ortadadır. Bütün amacımız bu yatırımın yapılmasıdır. Ülkedeki yatırımlar açısından ön sıralarda olması gereken bir proje olduğunu da belirtmek gerekiyor” dedi.

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