Trabzon’da temiz içme suyunun 60 yıllık serüveni Atasu Barajı, Trabzon’un önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitede Akoluk içme suyu arıtma tesisi devreye alındığında kent merkezinde suyun geleceği ile ilgili bir büyük adım daha atılacak

Trabzon’da ilk aratılmış su 1990’lı yılların başında temin edilirken, 35 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Atasu Barajı, Trabzon’un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edildi.

Trabzon’da özellikle 1950 yılı sonrasında artan şehir nüfusu karşısında, kuyu sularının ihtiyacı karşılayamaması ve 1960’larda mevcut tesisatın ihtiyacı karşılamaya kâfi gelmemesi yüzünden büyük sıkıntılar yaşanması üzerine, 1965 yılında dört yeni kuyunun açılmasıyla temiz içme suyunun serüveni başladı.

1970 yılı sonunda başlayan yeni içme suyu tesisatı, genişletme ve yeni kuyular ile depolar yapma işi uzun yıllar devam etti. 1980’lere gelindiğinde Değirmendere boyunca kurulan tesislerin getirdiği kirlilik, 80 binin çok üzerine çıkan belde nüfusu, belediye sınırlarının genişlemesi ve Akçaabat ve Yomra gibi şehirle birleşmiş olan ilçelere Değirmendere suyunun verilmesi yeni çözüm yolları arayışını beraberinde getirdi.



50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, 35 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Atasu Barajının Trabzon’un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edildiğini belirterek temiz içme suyunun sürecini anlattı. Tekataş “Özellikle 1950 sonrasında artan şehrin nüfusu karşısında, kuyu sularının ihtiyacı karşılayamadığı görülmüş. 1960’larda mevcut tesisatın ihtiyaca kâfi gelmemesi yüzünden büyük sınıktılar yaşanması üzerine, 1965 yılında dört yeni kuyunun açılmasına başlanmış, 1970 yılı sonunda yeni içme suyu tesisatı, tesisatı genişletme ve yeni kuyular ile depolar yapma işi uzun yıllar devam etmiştir” dedi.



Barajın temeli 2 Nisan 1984’te atıldı

Barajın temeli 1984 yılında atıldığını belirten Tekataş, “1980’lere gelindiğinde ise, Değirmendere boyunca kurulan tesislerin getirdiği kirlilik, 80 binin çok üzerine çıkan belde nüfusu, belediye sınırlarının genişlemesi ve Akçaabat ve Yomra gibi şehirle birleşmiş olan ilçelere Değirmendere suyunun verilmesi gibi yeni çözüm yolları arayışını beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan, Trabzon’un asırlık hayali olan Galyan Deresi’ne yönelik en önemli adım, ‘Atasu Projesi’ adı altında ve Atatürk’ün ziyareti üzerinden 47 yıl geçtikten sonra atılmıştır. Galyan Deresi’nden su temini amacıyla 2 Nisan 1984’te büyük bir temel atma töreni yapılmıştır” diye konuştu.



İlk arıtılmış su 17 Mayıs 2011’de

İlk arıtılmış suyun 2011 yılında verilmeye başlandığını ifade eden Tekataş, “Bu kapsamda Değirmendere kaynağına 1990’lı yılların başında 165 bin m/gün kapasiteli Esiroğlu İçme suyu Arıtma Tesisi yapılarak Trabzon’a ilk kez arıtılmış su temin edilmiştir. 2011 yılında Atasu Barajı tamamlanmış ve 17 Mayıs 2011 tarihinde Atasu Barajı’ndan şehre Esiroğlu içme suyu arıtma tesisinde arıtılan su verilmeye başlanmıştır. Bu sayede yeterli içme suyu ihtiyacı sağlanmış olup içme suyu kalitesi de arttırılmıştır” dedi.



Şehre yılda 75 milyon metreküp su veriliyor

Yılda şehre 75 milyon metreküp su verildiğini kaydeden Tekataş,“2014 yılında Trabzon’un Büyükşehir statüsü kazanması ile şehrin içme suyu ve diğer altyapı hizmetlerini yürütülmesi adına Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Trabzon’un tamamına su ve kanalizasyon hizmetleri TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda Esiroğlu arıtma tesisi başta olmak üzere kent genelindeki 14 arıtma tesisi Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Halihazırda arıtma tesislerimizden şebekeye yılda 75 milyon m su arıtılarak verilmektedir” şeklinde konuştu.



Akoluk içme suyu arıtma tesisi devreye alındığında kent merkezinde suyun geleceği ile ilgili bir büyük adım daha atılacak

Yatırımların devam ettiğini belirten Tekataş, 2022 yılı sonunda günde 200 bin m su arıtma kapasiteli Akoluk içme suyu arıtma tesisi devreye alındığında kent merkezinde suyun geleceği ile ilgili bir büyük adım daha atılacağını kaydederek “Geçmişten kalan bu medeniyet mirasını en güzel şekilde korumak ve Trabzon’un medeniyet beşiği misyonunu sürdürmek adına TİSKİ Genel Müdürlüğü halkımızın rahatı ve sağlığı için çalışmaktadır. Ortahisar ilçemizin 565 kilometrelik içme suyu şebekesini sil baştan yenileyecek ‘Trabzon Su Temini Projesi’ süratle devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi düşünülen dev proje ile şehir merkezimiz; en az 100 yıl hizmet edecek kalitede bir içme suyu alt yapısına kavuşacak. 2022 yılı sonunda günde 200 bin m su arıtma kapasiteli Akoluk içme suyu arıtma tesisi devreye alındığında kent merkezinde suyun geleceği ile ilgili bir büyük adım daha atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.