Ortahisar’dan Pelitli ve Çağlayan mahallelerinde kentsel dönüşüm atağı

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pelitli ve Çağlayan mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalle sakinleriyle birer toplantı gerçekleştirerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dinçer, Ortahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Şenay Karakaş, Yapı Kontrol Müdürü Hasan Keleş, ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kanca ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yaylalı, Ufuk Hoş, Hasan Yılmaz ve Halim Egeli katıldı.

Ortahisar Belediyesi iştiraki olan Orkent Kentsel Dönüşüm Proje Tic. ve Sanayi A.Ş tarafından yürütülecek projelerde Pelitli Mahallesi’nde 1. etap kapsamında 78 adet bina ile Çağlayan Mahallesi’nde 1’i okul olmak 46 binanın dönüştürülmesi hedefleniyor.



Başkan Genç mahalle halkının sorularını cevapladı

Projeyle ilgili mahallelilerin sorularını cevaplandıran Başkan Genç, “Amacımız bu işi hakkaniyetle yapmak. Yaptığımız işin vicdanlarda mutmain olmasını istiyoruz. Biz buranın sosyolojik olarak da değerlendirmesini yaptık. Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz. İnşallah sizlerin de taleplerini projemizle örtüştürüp bu derenin evladı olarak bu projeyi Çağlayanımıza kazandıracağız” dedi.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesinde mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini öncelikli olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Genç, “Şu andaki mevcut değerle, üretilecek olan projemizdeki değer bir değil. Tabi ki, ona göre bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu dikkat edeceğimiz ilk husus İki, burada yaşayıp da ticaretle uğraşan ve yeni yerinde de bu işi devam ettirmek isteyenleri de değerlendireceğiz. Üçüncüsü ise hisseli yerlerde dönüşümü kabul edenlerle etmeyenlerin de haklarını koruyacağız. Örneğin 6 hisseli bir apartmanda 4’ü dönüşümü kabul ediyor ve ikisi kabul etmiyorsa, biz kabul etmeyenlerin paylarına düşen rakamı vereceğiz. Böylece her iki tarafın da haklarını korumuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinin konutlarının bitimine kadar vatandaşlara kira yardımı yapılacağını kaydeden Genç, “Proje hayata geçene kadar belediye olarak vatandaşların hukukunu korumamız lazım. ‘Bekle ev bitene kadar, git başının çaresine bak’ diyemeyiz. Ev bitene kadar TOKİ ne yapıyor? Kira yardımı veriyor. Biz de o ara dönemde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aynı anlayışla davranacağız” dedi.

Hak sahiplerine ödemelerinde kolaylık sağlanması için uzun vadeli kredilerin sağlanması için yardımcı olacaklarını ifade eden Genç, “Çağlayan halkımızı önceleyeceğimizi söyledik. Vatandaşımızın bir dairesi varsa, kendisine bir daire vereceğiz. Ödeme konusuna da değinmek istiyorum. Vatandaşımız kendi dairesini verip mahsuplaştı. Yeni dairesi için ödemesi gerekiyor ama ödeme güçlüğü var. Burada da belki biz bakanlık desteğiyle beraber çok düşük uzun vadeli krediler bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu adım atıldığında buradaki toplantımız bir ön değerlendirme niteliğinde oldu. Bundan sonra da bir araya gelip değerlendirmeler yapacağız” diye konuştu.



“Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz”

“Önceliğimiz burada yaşamak ve iş yapmak isteyenlere o hakkı sağlamak” diyen Başkan Genç, şöyle konuştu:

“Burada oturanlarla ister kiracı olsun, ister ev sahibi olsun birer birer görüşme yapacağız. Aynı büyüklükte olan bir tanesi çok eski, bir tanesi ise yeni yapılmış evleri aynı kefeye koymayacağız. Bunu da değerlendireceğiz. Amacımız bu işi hakkaniyetle yapmak. Yaptığımız işin vicdanlarda mutmain olmasını istiyoruz. Biz buranın sosyolojik olarak da değerlendirmesini yaptık. Yaptığımız değerlendirmeler burada sizlerden aldığımız görüşlerle de örtüşüyor. Bu hasbihâlimizin üzerine bir çalışalım. Ondan sonra da sizleri yine davet edeceğiz. Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz. İnşallah, sizlerin de taleplerini projemizle örtüştürüp bu derenin evladı olarak bu projeyi Çağlayanımıza kazandıracağız. Önceliğimiz burada yaşamak isteyenlere o hakkı sağlamak. Yani sizlere rağmen bir şey yapmayacağız. Bu işler çetrefilli işlerdir, kolay işler değildir. Ama samimiyiz, gayret edeceğiz. Ürettiğimizi de sizlerle paylaşacağız ve yola birlikte devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olur çalışmamız. Hepinize katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Pelitli mahallesinde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğu tespit edilen alan 4 etaba ayrılarak ilk etapta çalışmalara başlandı. 1. etap çalışma alanında 46 bina bulunurken, bunların 45'i konut, 1'i okul yapısı olarak tespit edildi. Pelitli 1. etap çalışma alanında 462 konut, 792 hak sahibi mevcutken, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Alanı ise iki etap şeklinde yürütülecek. Merkezdeki yolun kuzey kısmı 1. etap, güney kısmı da 2. etap olarak planlandı. 1. etap çalışma alanında 78 adet bina bulunurken, alanda 29 konut yapısı, 30 konut altı ticaret, 3 ticaret, 1 cami, 14 depo ve 1 inşaat halinde yapı bulunuyor. Çağlayan 1. etap çalışma alanında toplamda 142 daire ve 313 hak sahibi belirlendi.

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