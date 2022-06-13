Ortahisar’dan Pelitli ve Çağlayan mahallelerinde kentsel dönüşüm atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar’dan Pelitli ve Çağlayan mahallelerinde kentsel dönüşüm atağı

İHA

Ortahisar’dan Pelitli ve Çağlayan mahallelerinde kentsel dönüşüm atağı

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pelitli ve Çağlayan mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalle sakinleriyle birer toplantı gerçekleştirerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dinçer, Ortahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Şenay Karakaş, Yapı Kontrol Müdürü Hasan Keleş, ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kanca ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yaylalı, Ufuk Hoş, Hasan Yılmaz ve Halim Egeli katıldı.
Ortahisar Belediyesi iştiraki olan Orkent Kentsel Dönüşüm Proje Tic. ve Sanayi A.Ş tarafından yürütülecek projelerde Pelitli Mahallesi’nde 1. etap kapsamında 78 adet bina ile Çağlayan Mahallesi’nde 1’i okul olmak 46 binanın dönüştürülmesi hedefleniyor.

Başkan Genç mahalle halkının sorularını cevapladı
Projeyle ilgili mahallelilerin sorularını cevaplandıran Başkan Genç, “Amacımız bu işi hakkaniyetle yapmak. Yaptığımız işin vicdanlarda mutmain olmasını istiyoruz. Biz buranın sosyolojik olarak da değerlendirmesini yaptık. Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz. İnşallah sizlerin de taleplerini projemizle örtüştürüp bu derenin evladı olarak bu projeyi Çağlayanımıza kazandıracağız” dedi.
Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesinde mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini öncelikli olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Genç, “Şu andaki mevcut değerle, üretilecek olan projemizdeki değer bir değil. Tabi ki, ona göre bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu dikkat edeceğimiz ilk husus İki, burada yaşayıp da ticaretle uğraşan ve yeni yerinde de bu işi devam ettirmek isteyenleri de değerlendireceğiz. Üçüncüsü ise hisseli yerlerde dönüşümü kabul edenlerle etmeyenlerin de haklarını koruyacağız. Örneğin 6 hisseli bir apartmanda 4’ü dönüşümü kabul ediyor ve ikisi kabul etmiyorsa, biz kabul etmeyenlerin paylarına düşen rakamı vereceğiz. Böylece her iki tarafın da haklarını korumuş olacağız” ifadelerini kullandı.
Hak sahiplerinin konutlarının bitimine kadar vatandaşlara kira yardımı yapılacağını kaydeden Genç, “Proje hayata geçene kadar belediye olarak vatandaşların hukukunu korumamız lazım. ‘Bekle ev bitene kadar, git başının çaresine bak’ diyemeyiz. Ev bitene kadar TOKİ ne yapıyor? Kira yardımı veriyor. Biz de o ara dönemde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aynı anlayışla davranacağız” dedi.
Hak sahiplerine ödemelerinde kolaylık sağlanması için uzun vadeli kredilerin sağlanması için yardımcı olacaklarını ifade eden Genç, “Çağlayan halkımızı önceleyeceğimizi söyledik. Vatandaşımızın bir dairesi varsa, kendisine bir daire vereceğiz. Ödeme konusuna da değinmek istiyorum. Vatandaşımız kendi dairesini verip mahsuplaştı. Yeni dairesi için ödemesi gerekiyor ama ödeme güçlüğü var. Burada da belki biz bakanlık desteğiyle beraber çok düşük uzun vadeli krediler bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu adım atıldığında buradaki toplantımız bir ön değerlendirme niteliğinde oldu. Bundan sonra da bir araya gelip değerlendirmeler yapacağız” diye konuştu.

“Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz”
“Önceliğimiz burada yaşamak ve iş yapmak isteyenlere o hakkı sağlamak” diyen Başkan Genç, şöyle konuştu:
“Burada oturanlarla ister kiracı olsun, ister ev sahibi olsun birer birer görüşme yapacağız. Aynı büyüklükte olan bir tanesi çok eski, bir tanesi ise yeni yapılmış evleri aynı kefeye koymayacağız. Bunu da değerlendireceğiz. Amacımız bu işi hakkaniyetle yapmak. Yaptığımız işin vicdanlarda mutmain olmasını istiyoruz. Biz buranın sosyolojik olarak da değerlendirmesini yaptık. Yaptığımız değerlendirmeler burada sizlerden aldığımız görüşlerle de örtüşüyor. Bu hasbihâlimizin üzerine bir çalışalım. Ondan sonra da sizleri yine davet edeceğiz. Ne yaparsak, buna beraber karar vereceğiz. İnşallah, sizlerin de taleplerini projemizle örtüştürüp bu derenin evladı olarak bu projeyi Çağlayanımıza kazandıracağız. Önceliğimiz burada yaşamak isteyenlere o hakkı sağlamak. Yani sizlere rağmen bir şey yapmayacağız. Bu işler çetrefilli işlerdir, kolay işler değildir. Ama samimiyiz, gayret edeceğiz. Ürettiğimizi de sizlerle paylaşacağız ve yola birlikte devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olur çalışmamız. Hepinize katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Öte yandan Pelitli mahallesinde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğu tespit edilen alan 4 etaba ayrılarak ilk etapta çalışmalara başlandı. 1. etap çalışma alanında 46 bina bulunurken, bunların 45'i konut, 1'i okul yapısı olarak tespit edildi. Pelitli 1. etap çalışma alanında 462 konut, 792 hak sahibi mevcutken, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Alanı ise iki etap şeklinde yürütülecek. Merkezdeki yolun kuzey kısmı 1. etap, güney kısmı da 2. etap olarak planlandı. 1. etap çalışma alanında 78 adet bina bulunurken, alanda 29 konut yapısı, 30 konut altı ticaret, 3 ticaret, 1 cami, 14 depo ve 1 inşaat halinde yapı bulunuyor. Çağlayan 1. etap çalışma alanında toplamda 142 daire ve 313 hak sahibi belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da temiz içme suyunun 60 yıllık serüveni Atasu Barajı, Trabzon’un önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitede Akoluk içme suyu arıtma tesisi devreye alındığında kent merkezinde suyun geleceği ile ilgili bir büyük adım daha atılacak
YEREL HABERLER Trabzon’da temiz içme suyunun 60 yıllık ...
Hacısalihoğlu: “Yatırım Adası, Karadeniz’deki yatırım arazisi sorununu çözecek” Toplam 1.8 milyon metrekare yatırım alanı oluşturulacak
YEREL HABERLER Hacısalihoğlu: “Yatırım Adası, Karadeniz’deki yatırım ...
Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu
Akçaabat Belediyesi turizm sezonunda çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesi turizm sezonunda çalışmalara hız ...
Survivor Reşat, Temel oldu
YEREL HABERLER Survivor Reşat, Temel oldu
Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede
YEREL HABERLER Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede
Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"
YEREL HABERLER Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi ...
Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında işlem yapıldı Çömlekçi mahallesindeki otellerin yıkılmasının ardından mesken tutulan günübirlik kiralık ev ve apart dairelerin fuhuş yuvası haline gelmemesi için çalışmalar sürdürülüyor
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşla mücadele 6 ayda 141 kadın hakkında ...
Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü
Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da hastanelere gelmeye başladı KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Bu sene vaka sayılarında, geçtiğimiz yıl pandemi dönemine göre artış olmasını bekliyorum”
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de havalar ısındı, kene vakaları da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.