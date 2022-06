Ankara'da sel felaketi can aldı



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da bir grup lise öğrencisi, kadına şiddet başta olmak üzere arkadaşlığın önemi ve 'mutluluğa kurşun sıkma' temalarının işlendiği İngilizce seslendirmeli, 'Beklenmedik Davet' adlı 45 dakikalık sinema filmi çekti. Filmde Trabzon'da yorgun mermiyle yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı detayı da yer aldı.

Özel Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni Betül Öztürk'ün projelendirdiği, 9´uncu sınıf öğrencisi Berra Durmuş (15) tarafından senaryosu hazırlanan ve Yusuf Can Karabina'nın çevirisini yaptığı 'Beklenmedik Davet' adlı uzun metrajlı filmde 14 öğrenci görev aldı. Bir velinin başrol oynadığı, diğer velinin kameramanlığını yaptığı 45 dakikalık film, 8 ayda çekildi. Gösterime giren film için sinema salonunda gala düzenlendi. Filmde Trabzon'da yorgun mermi sonucu ölen Emir Yuşa Atıcı detayı da yer aldı. Kadına şiddet başta olmak üzere arkadaşlığın önemi ve 'mutluluğa kurşun sıkma' temalarının işlendiği film, izleyenlerden beğeni topladı. Filmde, parkta kadın ve erkek arasında tartışma yaşandığı, bu sırada erkeğin kadının üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Parkta oturan liseli kızlar, kadına sahip çıkıp, şiddeti önlerken; yorgun mermi sahnesinde ise liseli öğrenciler, silah kullanılmaması yönünde mesajlar verdi.

`ÖĞRENCİMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ´

Lise müdürü Tufan Aktürk, "Filmin tamamı öğrencilerimize ait. Senaryosundan çekimlerine, oyunculuğuna kadar kendilerinin emeği var. Filmin oyunculuğuna veliler de eşlik etti. Tamamen amatör ruhla çekilmiş olan bir film. Biz gerçek anlamda yetenekli olan öğrencimizin hayalini gerçekleştirebilmek için bu yola çıktık ve sonra gördük ki öğrencilerimiz, velililerimiz bu işe ortak oldu. Filmimiz İngilizce ve 14-15 yaş gurubunda olan öğrencilerin yaptığı ilk ve tek uzun metraj film olma özelliği de taşıyor. Çok gururluyuz" dedi.

Filmin senaristi Berra Durmuş, "Ben aklıma gelen kurguları ilkokuldan beri defterime not alıyordum. Bu benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için yola çıktık. Çok çalıştım. Gece geç saatlere kadar senaryoyu yazmak için çalıştığım zamanlarım oldu. Çekimleri arkadaşlarımla ve onların velileri ile yaptık. 8 ay çekimler sürdü. Çok eğlendik. Yazmayı çok seviyorum. İleride bununla ilgili profesyonel olmak istiyorum" diye konuştu.

Filmin çevirmenliğini yapan Yusuf Can Karabina (15) ise "Berra arkadaşımızın yazdığı senaryoyu İngilizce'ye çevirdim. Öğretmenlerimizin çok büyük destekleri oldu. İngilizce'min gelişimine çok büyük katkı sağladı. Çok eğlendik. Başarılı olduğumuz için çok mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-06-13 13:07:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.