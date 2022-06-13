Yutma güçlüğü çeken Kıbrıs Gazisi'ne sıra dışı operasyon Yutma güçlüğü çeken gazinin kalın bağırsağından yemek borusu yapıldı

Yutma Güçlüğü çeken Kıbrıs Gazisi Hasan Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kalın bağırsağından bir kısmı alınarak yemek borusu yapılması ile sağlığına kavuştu.

Kıbrıs Gazisi 68 yaşındaki Hasan Aydın, yemek yerken yaşadığı yutma güçlüğü nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, hastanın yemek borusunda tümör tespit edilirken hastane Onkoloji Konseyi tarafından ameliyat edilmesine karar verildi.

Hasta Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz tarafından ameliyat edildi.

Türkyılmaz, hastanın daha önce midesinden ameliyat olduğu için kendisine farklı yöntem uygulandığını ifade ederek “Bu tür ameliyatlarda normal şartlarda, yemek borusu midesinden oluşturulur. Bu hasta, daha önce midesinden ameliyat geçirmiş olduğu için bu kez nadir bir yöntem uygulandı. Hastanın kalın bağırsağının bir kısmı alınarak hastaya yeniden yemek borusu yapıldı. Ameliyat sonrası hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte şifa ile taburcu edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş da kalın bağırsak kullanılarak yemek borusu yapılmasının çok nadir uygulanan bir yöntem olduğunu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde ilk kez tatbik edildiğini ve benzer hastalar için bütün ileri cerrahi girişimlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Ameliyat sonrası çok rahatladığını ifade eden Hasan Aydın ise “Ameliyattan sonra çok rahatladım. Ben, devletim için Kıbrıs'ta ön saflarda mücadele ettim. Devletimizden Allah razı olsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Cerrahi Onkoloji Uzmanı Ahmet Hocam ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Atilla Hocam çok sağ olsunlar. Hastalığımla ilgili çok nadir uygulanan bir yöntem ile beni tekrar eski sağlığıma kavuşturdular. Çok mutluyum” diye konuştu.

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