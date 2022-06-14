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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi

İHA

Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi

Trabzon’da bir otelde polis ekiplerinin fuhuş baskınından kaçmak için alarm sistemi kurulduğu tespit edildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Gece saatlerinde otele baskın yapan polis ekiplerince yapılan denetim ve aramalarda polisin baskını esnasında odada kalan kişilere haber verilmesi için alarm ve kamera sistemi yerleştirildiği tespit edildi. Baskın öncesinde 3 kadın şahsın otel odalarına bağlı alarm ve kamera sistemi sayesinde uyarılarak kaçtıkları ortaya çıkarken, 3 kadın bir süre sonra polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Otel sahibine ve yakalanan 3 kadına 'fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan işlem başlatıldı.

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