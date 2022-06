Avrasya Üniversitesinde öğrencilerin 14 projesi görücüye cıktı

Avrasya Üniversitesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamalar dersi bünyesinde takımlar halinde hazırladıkları 14 projeyi kamuoyu ile paylaştı. Ömer Yıldız Yerleşkesi toplantı salonunda gerçekleşen proje sunum programına üniversitenin Rektör V. Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu da katıldı.

Konu hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Tuğba Turan “Çevresine, ülkesine, içinde yaşadığı dünyaya faydalı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemizde vermiş olduğum Topluma Hizmet Uygulamaları dersi bünyesinde öğrencilerimizle birlikte birçok proje yürütmekteyiz. Bahar Döneminde farklı bölümlerin son sınıfında okumakta olan değerli öğrencilerimizle birbirinden farklı 14 projeyi hayata geçirdik. Bu projelerde özveriyle çalışan ve topluma faydalı olmak için elinden geleni fazlasıyla ortaya koymak için gayret eden her bir öğrencimin emeğine sağlık. Unutmayalım ‘’Gelecek, bugün ne yaptığınıza göre şekillenir’’ dedi.

Kamuoyu ile paylaşılan ve afişleri sergilenen projeler ise “Her Dokunuş Bir Gelecek, Dokun, Temizle, Dönüştür, Yaşam Enerjini Canlandırmak İstiyorsan Omurgana Dikkat Et!, Çocuğun Sözsüz Dili, Gökkuşağı Etkinlik Kitabı, Sağlığınız İçin İlk Adımı Atın, Su Aparatı İle Tasarruf Et, Engelli Bir Bireye Elektrikli Sandalye, Görme Engelli Çocuklar İçin Masal OkumaSeslendirme Çalışması, Sağlığım İçin Dişlerimi Fırçalıyorum, Kaza Geliyorum Demez, Gıdayı İsraf Etme Dur Sende Bize Katıl, Oku, Okut, Eksik Parçası Sen Ol, Bugün Fidan Yarın Nefes” oldu.

