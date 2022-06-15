Sınav stresi ve baskısını azaltan uyarılarda bulunan Özel İmperial Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Seden Celep Ekici, sınavın sonucuna değil sınav süresi ve performansın en iyi şekilde kullanılabilmesinin önemine vurgu yaparak sınavın hiçbir şeyin sonu değil birçok şeyin başlangıcı olduğunu söyledi.

2022Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1819 Haziran günlerinde yapılacak. Sınav stresi ve baskısı konusunda adaylara önemli uyarılarda bulunan Ekici, ““Sınavın sonucuna değil sınav süresine ve performansınızı en iyi şekilde kullanabilmek için sorulara odaklanın. Sınavın sonucuna değil sınav süresine ve performansınızı en iyi şekilde kullanabilmek için sorulara odaklanın” dedi.

Öğrencilerin sınavda başarılı olabilmek için zihinsel ve bedensel belirtilerini kontrol altına almayı başarmaları, sınavda bildiklerini ortaya koymalarını kolaylaştıracağını belirten Ekici, “Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Peki neden öğrencilerimiz sınav kaygısı yaşar? Öğrencilerin sınava yüklediği anlam, sınav sonucunu olumsuz değerlendirme, sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanma, sınava ilişkin bilgi ve becerisine karşı güvensizlik bilgisinin değil de kişiliğinin değerlendirildiği düşüncesi kaygıya neden olmaktadır. Bu olumsuz düşüncelerin sonucunda uykusuzluk, gerginlik iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, anlama güçlüğü, bilgiyi hatırlayamama gibi düşüncel ve bedensel birçok belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler sınavla ilgili hazırlıklarını güçleştirmekte ve başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin sınavda başarılı olabilmek için zihinsel ve bedensel belirtilerini kontrol altına almayı başarmaları sınavda bildiklerini ortaya koymalarını kolaylaştıracaktır. Başkalarının onları nasıl gördüğü düşüncesi de öğrencileri olumsuz anlamda etkilemektedir. Öğrencilerin çevrelerindeki insanların onlarla ilgili ne düşündükleri üzerinde düşünüp zaman ve enerji kaybetmemeleri gerekmektedir. Sınav başarılarıyla kendilerine olan saygılarını eşdeğer görmemelidirler. Sınavlarda ölçülenen kişilik değeri olmayıp bilgi düzeyi olduğunu kabullenmek çok önemlidir. Sınavı gelecekteki mutluluk ve başarının tek ölçütü olarak görmemelidirler. Sınavı eğitim hayatının bir parçası olduğunu kabul edip ona göre yol izlemeleri gerekiyor. Sınavı geçilmesi gereken bir aşama olarak bakmaları bilgilerini yeterince ortaya koymalarına imkan veriyor. Ailelerin de kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmamalı bu süreçte özenli davranmalıdırlar” dedi.

Sınav kaygılarını azaltacak tekniklerin sınav öncesinde öğrenmenin önemine işaret eden Ekici, sınavın hiçbir şeyin sonu olmadığını ifade ederek “Öncelikle kendinizi başka öğrencilerle kıyaslamayın kendi bildiklerinize odaklanın .Sınavda süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Sınavın sonucuna değil sınav süresine ve performansınızı en iyi şekilde kullanabilmek için sorulara odaklanın. Dikkatinizi diğer adaylara çevredeki herhangi bir ses veya gürültüye değil sınav kitapçığınıza sorulara ve cevap kağıdınıza verin. Sınav kaygılarını azaltacak teknikleri sınav öncesinde öğrenin. Baş edemediğiniz durumlarda uzmandan yardım alın. Sınav hiçbir şeyin sonu değil birçok şeyin başlangıcıdır. Olumsuz düşünceleriniz fark edip onları değiştirmek ve belli sınav taktikleriyle bu süreci daha sağlıklı hale getirebilirsiniz” diye konuştu.

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