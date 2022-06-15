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Ferrero Fındık Türkiye’de fındık ve mamulleri sektöründe 6. kez ihracat şampiyonu oldu

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 29.'su düzenlenen 'TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Ferrero Fındık art arda altıncı kez 'Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi' oldu.

Ferrero Fındık Türkiye’de fındık ve mamulleri sektöründe 6. kez ihracat şampiyonu oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 29.’su düzenlenen ‘TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Ferrero Fındık art arda altıncı kez ‘Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi’ oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısını, bu yıl 29. kez düzenlediği ‘TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle İstanbul’da düzenlenen törende Ferrero Fındık, 2016’dan bu yana her yıl olduğu gibi, bu yıl da Fındık ve Mamulleri sektöründe ihracat lideri olmanın gururunu yaşadı. Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.
Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın ödülü değerlendirdiği konuşmasında, “Herkes için değer sağlayan bir fındık sektörü oluşturma vizyonumuz doğrultusunda, paydaşlarımızın iş birliğiyle, tüm değer zinciri boyunca hedeflediğimiz mükemmelliğe ulaşmak üzere çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bizi onurlandıran bu kıymetli ödülle birlikte, yüksek bir inanç ve motivasyonla, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Ferrero Grubu’nun çikolatalı ürünlerinde kullanılmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarına tedarik sağlayan Ferrero Fındık’ın 2021’deki toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış kaydederek 550 milyon doları aştı. Ferrero Fındık, Türkiye genel sıralamasında ise en çok ihracata imza atan 34. şirket oldu.
2014 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Ferrero Fındık, Türk fındık sektörünün uzun dönemli stratejik ortağı olarak, ‘herkes için değer sağlayan bir fındık sektörü’ hedefiyle çalışıyor. 2012’den beri yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım programı kapsamında; Türkiye’de fındık üreticilerinin gelişimine katkı sağlayan, işçi ve çocuk haklarına saygılı, onarıcı tarım uygulamaları ile desteklenen çevreci ve izlenebilir bir fındık sektörü için projeler hayata geçiriyor. Ferrero Fındık, Türkiye’de tedarik ettiği fındıkların 2023 yılına kadar bahçe düzeyinde tam izlenebilir olmasını taahhüt ediyor.
Türkiye’de fındık değer zincirinin modernizasyonu için de önemli yatırımlara imza atan Ferrero Fındık, bu kapsamda Düzce’deki fındık işleme fabrikasını yeniden inşa etme projesini hayata geçirdi. Yenilikçi sismik izolasyon teknolojisiyle inşa edilen yeni fabrika, deprem sonrası sürdürülebilirlik yönünden Türkiye’de ve dünyada örnek teşkil ediyor.

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