Akçaabat Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Akçaabat Belediye Tiyatrosu tarafından Akçaabatlı küçük tiyatro severler için ‘Cırcı ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Tüm çocuklara hitap eden ‘Cırcı ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyunu, miniklere ve ailelerine eğlence dolu anlar yaşattı. Çocukların yaş ve davranış psikolojisine uygun olarak yazılan ve oynanan oyun, onların hayal dünyasına hitap ediyor. Minik tiyatro severleri her sahnede farklı dünyalara götüren Cırcı ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyununda renkli, eğlenceli, eğitsel ve düşünsel öğelere yer verildi.

Özellikle geleceğin mimarları gençler ve çocuklar için sanatla iç içe olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Çocukların gelişim evresi ve sanata bakış açısı bakımından büyük önem arz etmektedir. Sanat çocukların, hayal gücünü, özgüvenini, ince ve kaba motor becerilerini, duygusal gelişimini ve hayata bakış açısını geliştirir aynı zamanda şekillendirir. Kültür ve sanat şehri olan Akçaabat’ımızda yediden yetmişe herkesi sanatın hemen hemen her dalıyla kucaklaştırmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Onların gelişimine katkı sağlayacak her etkinliği gerçekleştirme çabasındayız. ‘Cırcı ile Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyunu, eğiten, güldüren ve düşündüren bir oyun. Bizleri yalnız bırakmayan minik seyircilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bulunan çocuklarımızın ailelerini de sanata ve tiyatroya verdikleri değer için tebrik ediyorum. 16 Temmuz 2022 tarihleri arasında 3. Açık Hava Tiyatro Günleri kültür sanat erkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Akçaabat tiyatroyla şenlenecek. Burada bulunan küçük tiyatro severlerimizi, tüm Akçaabatlı hemşehrilerimizi, büyük küçük herkesi şimdiden Açık Hava Tiyatro Günleri’ne davet ediyorum” dedi.

