Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro ve 900 bin Euro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin Euro ve 950 bin Euro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro ve 450 bin Euro imza ücreti ödenecek.
Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Denswil´e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5´i kadar ödeme yapılacak.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-16 17:06:08
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