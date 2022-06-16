Trabzonspor´un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un prensip anlaşmasına vardığı Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bir günde 4 transfer birden yaptı. Geçtiğimiz sezon Bologna´dan kiraladığı stoper Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, serbest statüdeki Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa´da oynayan Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul´a gelen oyunculardan Larsen ve Doğucan Haspolat ile Eren Elmalı, bugün özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti.
Futbolcuların bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-06-16 22:52:03
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