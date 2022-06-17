Trabzon'da YKS’ye gidercek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 1819 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Genel Müdürlüğü, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. YKS’ye girecek öğrenciler sınav giriş kartlarını, sınav görevlileri ise görevli kartlarını göstererek Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Öğrenciler ve sınav görevlileri, güncel sefer saatlerine ‘Trabzon Ulaşım’ mobil uygulaması ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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